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  4. Калитвинцев в паузе чемпионата УПЛ просматривает игроков молодежки
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 23:05 |
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Калитвинцев в паузе чемпионата УПЛ просматривает игроков молодежки

Команда в Ровно проведет спарринг с «Вересом»

06 сентября 2023, 23:05 |
80
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Калитвинцев в паузе чемпионата УПЛ просматривает игроков молодежки
dynamo.kiev.ua. Юрий Калитвинцев

Как стало известно Sport.ua, 6 сентября футболисты житомирского «Полесья» возобновили тренировочный процесс после трех дней отдыха.

Паузу в чемпионате УПЛ вызванную участием национальной и молодежной сборной Украины в международных матчах они заполнят спаррингом с «Вересом», который состоится 10 сентября. Пройдет он в Ровно по несколько необычному формату: четыре тайма по 30 минут, чтобы тренеры обеих команд могли привлечь всех футболистов, которые есть в заявке.

По информации нашего источника, сегодня главный тренер «полищуков» Юрий Калитвинцев просмотрел нескольких ведущих игроков молодежного состава. Что же касается основы, то отсутствовали два футболиста, но по уважительным причинам: Артем Смоляков вызван в молодежную сборную Украины, а Бени Макуану – в сборную Конго.

Ранее известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар проанализировал скандальные судейские моменты поединка «Полесье» – «Оболонь.

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Юрий Калитвинцев Верес Ровно Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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