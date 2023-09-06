Калитвинцев в паузе чемпионата УПЛ просматривает игроков молодежки
Команда в Ровно проведет спарринг с «Вересом»
Как стало известно Sport.ua, 6 сентября футболисты житомирского «Полесья» возобновили тренировочный процесс после трех дней отдыха.
Паузу в чемпионате УПЛ вызванную участием национальной и молодежной сборной Украины в международных матчах они заполнят спаррингом с «Вересом», который состоится 10 сентября. Пройдет он в Ровно по несколько необычному формату: четыре тайма по 30 минут, чтобы тренеры обеих команд могли привлечь всех футболистов, которые есть в заявке.
По информации нашего источника, сегодня главный тренер «полищуков» Юрий Калитвинцев просмотрел нескольких ведущих игроков молодежного состава. Что же касается основы, то отсутствовали два футболиста, но по уважительным причинам: Артем Смоляков вызван в молодежную сборную Украины, а Бени Макуану – в сборную Конго.
Ранее известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар проанализировал скандальные судейские моменты поединка «Полесье» – «Оболонь.
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