Трем бельгийским топ-клубам предлагали подписать Сидорчука

Как стало известно Sport.ua, бывшего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам – «Андерлехту», «Генту» и «Генку». Однако ни один из клубов не проявил никакого интереса к украинскому полузащитнику.

«Андерлехт» искал игрока в середину поля, но сделал свой выбор на другом игроке «Динамо» – Джастине Лонвейке.

Реальный интерес к Сидорчуку проявили «Вестерло» и «Львен». Трансфер оформил «Вестерло», потому что предложил лучшие финансовые условия «Динамо» и самому игроку.

Отметим, что поиском команды для Сидорчука занимался агент Сергей Серебренников, имеющий очень хорошие связи в Бельгии.