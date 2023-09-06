Трем бельгийским топ-клубам предлагали подписать Сидорчука
Вариант в Бельгии подыскивал Сергей Серебренников
Как стало известно Sport.ua, бывшего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам – «Андерлехту», «Генту» и «Генку». Однако ни один из клубов не проявил никакого интереса к украинскому полузащитнику.
«Андерлехт» искал игрока в середину поля, но сделал свой выбор на другом игроке «Динамо» – Джастине Лонвейке.
Реальный интерес к Сидорчуку проявили «Вестерло» и «Львен». Трансфер оформил «Вестерло», потому что предложил лучшие финансовые условия «Динамо» и самому игроку.
Отметим, что поиском команды для Сидорчука занимался агент Сергей Серебренников, имеющий очень хорошие связи в Бельгии.
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