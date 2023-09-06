Объявлены претендентки на Золотой мяч-2023 у женщин

France Football опубликовал список из 30 номинанток на женский Золотой мяч-2023, обладательница которого станет известна 30 октября в Париже:

Вратари: Дафна ван Домселар («Твенте»/«Астон Вилла»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Ольга Кармона («Реал»), Аманда Илестедт («ПСЖ»/«Арсенал»), Милли Брайт («Челси»), Венди Ренар («Лион»), Мапи Леон («Барселона»).

Полузащитники: Джорджия Стэнуэй («Бавария») Лена Обердорф («Вольфсбург»), Джилл Рорд («Вольфсбург»/«Манчестер Сити»), Юи Хасэгава («Манчестер Сити»), Хината Миядзава («Минави Сендай»/«Манчестер Юнайтед»), Патрисия Гихарро, Айтана Бонмати (обе — «Барселона»), Гуро Рейтен («Челси»), Кэти Маккейб («Арсенал»).

Нападающие: Альба Редондо («Леванте»), Рэйчел Дэйли («Астон Вилла»), Фридолина Рольфё, Сальма Паральюэло, Асисат Ошоала (все трое — «Барселона»), Хадиджа Шоу («Манчестер Сити»), Хейли Расо («Манчестер Сити»/«Реал»), Линда Кайседо («Депортиво Кали»/«Реал»), София Смит («Портленд»), Кадидьяту Дьяни («ПСЖ»/«Лион»), Сэм Керр («Челси»), Эва Пайор, Александра Попп (обе — «Вольфсбург»), Дебинья («Канзас Сити»).

Ранее также стали известны претенденты на мужской Золотой мяч-2023.