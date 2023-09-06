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06 сентября 2023, 22:28 |
264
2

Спортдир Осиека: «Гармаш – икона киевского Динамо»

Ивица Кулушевич – о подписании украинского хавбека

06 сентября 2023, 22:28 |
264
2
Спортдир Осиека: «Гармаш – икона киевского Динамо»
ФК Осиек. Денис Гармаш

Спортивный директор «Осиека» Ивица Кулушевич прокомментировал подписание 33-летнего украинского полузащитника Дениса Гармаша, который покинул «Динамо» Киев:

«Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис. Речь идет об иконе киевского «Динамо», игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне поля. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб».

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CheMP
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BaZia
Так.. всі молилися аби він швидше пішов
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