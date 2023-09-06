Спортдир Осиека: «Гармаш – икона киевского Динамо»

Спортивный директор «Осиека» Ивица Кулушевич прокомментировал подписание 33-летнего украинского полузащитника Дениса Гармаша, который покинул «Динамо» Киев:

«Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис. Речь идет об иконе киевского «Динамо», игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне поля. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб».