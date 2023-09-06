Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч
Португалец не вошел в число 30 номинантов
Сегодня издание France Football опубликовало полный список из 30 номинантов на Золотой мяч 2023 года. В нем не оказалось португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
38-летний португальский ветеран не попал в число претендентов на главную индивидуальную награду в мировом футболе впервые с 2003 года.
Суммарно за карьеру Роналду пять раз становился обладателем Золотого мяча – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Чаще (7 раз) эту награду завоевывал только Лионель Месси. В прошлом году в голосовании он занял скромное 20-е место.
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