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  4. Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч
Саудовская Аравия
06 сентября 2023, 22:14 |
1164
4

Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч

Португалец не вошел в число 30 номинантов

06 сентября 2023, 22:14 |
1164
4
Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня издание France Football опубликовало полный список из 30 номинантов на Золотой мяч 2023 года. В нем не оказалось португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

38-летний португальский ветеран не попал в число претендентов на главную индивидуальную награду в мировом футболе впервые с 2003 года.

Суммарно за карьеру Роналду пять раз становился обладателем Золотого мяча – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Чаще (7 раз) эту награду завоевывал только Лионель Месси. В прошлом году в голосовании он занял скромное 20-е место.

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Криштиану Роналду Золотой мяч Золотой мяч-2023 цифры и факты
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Повернення в МЮ було помилкою. 
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