Конец эпохи. Роналду впервые за 20 лет не номинирован на Золотой мяч

Сегодня издание France Football опубликовало полный список из 30 номинантов на Золотой мяч 2023 года. В нем не оказалось португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

38-летний португальский ветеран не попал в число претендентов на главную индивидуальную награду в мировом футболе впервые с 2003 года.

Суммарно за карьеру Роналду пять раз становился обладателем Золотого мяча – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Чаще (7 раз) эту награду завоевывал только Лионель Месси. В прошлом году в голосовании он занял скромное 20-е место.