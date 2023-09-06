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  4. Руй КОШТА: «Трубин будет одним из лучших вратарей Европы»
Португалия
06 сентября 2023, 20:38 |
945
0

Руй КОШТА: «Трубин будет одним из лучших вратарей Европы»

Президент «Бенфики» – об украинском новичке команды

06 сентября 2023, 20:38 |
945
0
Руй КОШТА: «Трубин будет одним из лучших вратарей Европы»
ФК Бенфика

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал подписание голкипера сборной Украины Анатолия Трубина:

«Мы знали, что будем искать другого вратаря. Трубин не входил в планы «Бенфики», поскольку был практически недоступен. Он вратарь, которого знают во всей Европе.

Мы пытались найти вариант с арендой. Полноценный трансфер выглядел немыслимым. И когда мы поняли, что появилось окно возможностей, мы постарались воспользоваться тем фактом, что у него истекает последний год его контракта. Иначе у нас не было бы шанса.

Он будет одним из лучших вратарей Европы в ближайшие годы».

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Руй Кошта Бенфика Анатолий Трубин
Источник Maisfutebol
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