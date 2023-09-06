Руй КОШТА: «Трубин будет одним из лучших вратарей Европы»
Президент «Бенфики» – об украинском новичке команды
Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал подписание голкипера сборной Украины Анатолия Трубина:
«Мы знали, что будем искать другого вратаря. Трубин не входил в планы «Бенфики», поскольку был практически недоступен. Он вратарь, которого знают во всей Европе.
Мы пытались найти вариант с арендой. Полноценный трансфер выглядел немыслимым. И когда мы поняли, что появилось окно возможностей, мы постарались воспользоваться тем фактом, что у него истекает последний год его контракта. Иначе у нас не было бы шанса.
Он будет одним из лучших вратарей Европы в ближайшие годы».
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