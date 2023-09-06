Колос пока не может рассчитывать на летних новичков
Новички ковалевцев продолжают восстановление от травм
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» 7 сентября начнут подготовку к календарному матчу с «Днепром-1», который пройдет 17 сентября.
Заполняя паузу в чемпионате УПЛ, ковалевцы дома 9 сентября сыграют контрольный поединок с луганской «Зарей».
По информации нашего источника, тренерский штаб «Колоса» пока не сможет рассчитывать на помощь летних новичков ковалевцев - Андрея Тотовицкого и Рангела, которые восстанавливаются после травм.
Напомним, что Тотовицкий перешел в «Колос» из «Шахтера» на правах аренды до 30 июня 2024 года. Бразилец Рангел прибыл в Ковалевку из латвийской «Риги».
Ранее главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк дал комментарий после матча с «Кривбассом», который завершился победой команды Юрия Вернидуба (3:0).
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