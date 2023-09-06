Фабрика талантов: самые дорогие продажи в истории РБ Лейпциг

Из-под крыла РБ Лейпциг в последнее время выходит все больше качественных игроков. Через систему немецкого клуба прошли многие известные футболисты, например, Йозуа Киммих. В 2015-м году «быки» продали Штутгарту одного из лидеров нынешней сборной Германии всего за 1,5 млн евро. Но они далеко не всех отпускали так легко.

Далее – самые дорогие продажи в истории Лейпцига.

Ибраима Конате

Куда: Ливерпуль

За сколько: 40 млн евро

Конате перешел в Лейпциг летом 2017 года из Сошо на правах свободного агента. «Быкам» достался бесплатно игрок, которого они через 4 года продали Ливерпулю за 40 млн евро. У француза в Германии были разные по успешности сезоны, но, главное, что он там возмужал и вырос для топ-клуба.

Правда, в Англии у него пока тоже все складывается неидеально. В первом сезоне после перехода к «мерсисайдцам» 24-летний центрбек часто сидел на скамейке запасных. В минувшей кампании его беспокоили травмы. Возможно, в этом сезоне Конате станет важным игроком для «красных», учитывая их проблемы в обороне.

Дайо Упамекано

Куда: Бавария

За сколько: 42,5 млн евро

Getty Images. Дайо Упамекано

Упамекано пребывал в системе Ред Булл с 2015 года. Сначала француз перешел в РБ Зальцбург из Валансьена за 2,5 млн евро. В январе 2017 года он отправился в Лейпциг. Сумма трансфера составила уже 18,5 млн евро. Там футболист провел 4 сезона, где стал игроком основы. Как и Конате, Упамекано покинул «быков» летом 2021 года, и перешел в Баварию за 42,5 млн евро.

Трансферная стоимость 24-летнего центрбека показывает его прогресс. С другой стороны, на топ-уровне он пока не может закрепиться. Порой француз выдает очень хорошие матчи, но в некоторых поединках может смотреться не так уверенно. Тем не менее футболист проводит уже третий сезон в Баварии, где не все могут соответствовать стандартам. Но в любом случае Упамекано нужно быть стабильнее.

Тимо Вернер

Куда: Челси

За сколько: 53 млн евро

Вернер перешел в Лейпциг из Штутгарта летом 2016 года за 23 млн евро. Там он и сделал себе имя. Уже в первом сезоне после перехода в новый клуб Тимо забил 21 гол в Бундеслиге. Самой лучшей в плане результативности для немца стала кампания 2019/20, в которой он записал на свой счет 28 забитых мячей. После этого сезона футболист перешел в Челси за 53 млн евро.

В Англии карьера у Вернера сложилась не лучшим образом. За 2 сезона в составе «синих» он забил суммарно только 10 мячей в АПЛ. Форвард был полезен в атаках и периодически ассистировал партнерам, но от него ждали в первую очередь голов. Летом 2022 года Тимо вернулся в Лейпциг. «Быки» заплатили за игрока 20 млн евро. Сейчас 27-летний нападающий продолжает карьеру в стане немецкого клуба, где в него все неплохо в целом.

Наби Кейта

Куда: Ливерпуль

За сколько: 60 млн евро

Как и Упамекано, Кейта начинал большую европейскую карьеру в РБ Зальцбург, куда перешел летом 2014 года из французского Истра. Сумма трансфера составила всего 1,5 млн евро. Через 2 года он перешел в Лейпциг почти за 30 миллионов. Там гвинеец провел 2 сезона и показывал хорошую результативность, как для центрального полузащитника. Его старания не остались незамеченными Ливерпулем.

Летом 2018 года Кейта перешел к «мерсисайдцам». Сумма трансфера составила 60 млн евро. Примечательно, что у «красных» гвинеец провел больше времени, чем в предыдущих клубах – 5 лет. За это время он зарекомендовал себя хорошим игроком, но, наверное, так и не вышел на тот уровень, которого от него ждали в Ливерпуле. Летом 2023 года 28-летний хавбек перешел в Вердер на правах свободного агента.

Кристофер Нкунку

Куда: Челси

За сколько: 60 млн евро

Getty Images. Кристофер Нкунку

Нкунку стал большой находкой для Лейпцига. В июле 2019 года он перешел к «быкам» из ПСЖ за 19,5 млн евро. Немцы сумели выгодно продать игрока и извлечь из него максимальную пользу. В первом сезоне после перехода в новый клуб француз отдал 15 результативных передач. В минувшей кампании футболист забил 16 мячей в Бундеслиге, годом ранее – 20. Кристофер стал лучшим игроком чемпионата Германии и одним из его лучших бомбардиров.

Собрав индивидуальные награды, Нкунку перешел в Челси летом 2023 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. «Синие» очень хотели заполучить игрока и не пожалели – он уже на предсезонке начал делать разницу. Но тогда же француз получил травму колена, из-за которой пропустит несколько месяцев нового сезона. Сейчас 25-летний форвард восстанавливается после повреждения, а клуб ищет решения по его замене.

Доминик Собослаи

Куда: Ливерпуль

За сколько: 70 млн евро

Ливерпуль регулярно обращается в Лейпциг за молодыми талантами. Одним из них стал Собослаи. До приезда в Германию венгр провел несколько лет в Австрии, выступая в том числе за РБ Зальцбург. В январе 2021 года он перешел к «быкам» за 36 млн евро. За 1,5 года Доминик сыграл 91 матч в составе Лейпцига, забил 20 голов и отдал 22 результативные передачи. Неплохие показатели для атакующего полузащитника.

Летом 2023 года Собослаи перешел в Ливерпуль. Сумма трансфера составила 60 млн евро. Футболист, вероятно, стоит этих денег. Он сразу начал играть в основе «красных» и приносить пользу команде. Главный тренер «мерсисайдцев» восторгается игроком, которого можно использовать на нескольких позициях. Адаптация у 22-летнего хавбека проходит довольно легко. У Доминика есть долгосрочный контракт с Ливерпулем и все шансы стать важным элементом обновленной команды.

Getty Images. Доминик Собослаи

Йошко Гвардиол

Куда: Манчестер Сити

За сколько: 90 млн евро

В данный момент Гвардиол является самым дорогим исходящим трансфером РБ Лейпциг. Хорвату понадобилось всего 2 сезона для того чтобы заявить о себе и перейти в один из лучших клубов мира. И «быкам» он принес хорошую выгоду. Немцы выкупили футболиста у загребского Динамо в июле 2021 года за 36,8 млн евро. Сумма немалая, но у Лейпцига получилось продать игрока гораздо дороже. Прямо сейчас он является самым дорогим защитником мира.

Гвардиола наверняка ждет интересное приключение под руководством его почти однофамильца. Хорват недавно рассказывал, что адаптация у него проходит легко. Игровое время он получает приличное, как для новичка. Хорвату всего 21 год, а он уже выступает в команде, которая выиграла требл в прошлом сезоне. У него есть все шансы стать частью новой и, возможно, такой же яркой истории Манчестер Сити.

Текст: meta.ua/sport