МУХОВА: «Не сразу поняла, как не травмироваться почти после каждого матча»
Чешская теннисистка – о выходе в полуфинал US Open 2023
Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
«В начале года я ни о чем не думала. Я просто хотела играть, проводить матчи – в прошлом году мне их не хватало. Так что я просто шла от матча к матчу. Получилось в итоге хорошо, и я очень рада.
Мне требовалось время, чтобы понять, как поддерживать здоровье и не травмироваться почти после каждого матча. В этом году у нас с командой это получилось. Я очень рада», – сказала чешка.
Отметим, что в матче 1/2 финала Мухова сыграет против американки Коко Гофф.
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