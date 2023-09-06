МУХОВА: «Не сразу поняла, как не травмироваться почти после каждого матча»

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

«В начале года я ни о чем не думала. Я просто хотела играть, проводить матчи – в прошлом году мне их не хватало. Так что я просто шла от матча к матчу. Получилось в итоге хорошо, и я очень рада.

Мне требовалось время, чтобы понять, как поддерживать здоровье и не травмироваться почти после каждого матча. В этом году у нас с командой это получилось. Я очень рада», – сказала чешка.

Отметим, что в матче 1/2 финала Мухова сыграет против американки Коко Гофф.