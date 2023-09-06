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  4. МУХОВА: «Не сразу поняла, как не травмироваться почти после каждого матча»
US Open
06 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 06 сентября 2023, 14:06
210
0

МУХОВА: «Не сразу поняла, как не травмироваться почти после каждого матча»

Чешская теннисистка – о выходе в полуфинал US Open 2023

06 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 06 сентября 2023, 14:06
210
0
МУХОВА: «Не сразу поняла, как не травмироваться почти после каждого матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

«В начале года я ни о чем не думала. Я просто хотела играть, проводить матчи – в прошлом году мне их не хватало. Так что я просто шла от матча к матчу. Получилось в итоге хорошо, и я очень рада.

Мне требовалось время, чтобы понять, как поддерживать здоровье и не травмироваться почти после каждого матча. В этом году у нас с командой это получилось. Я очень рада», – сказала чешка.

Отметим, что в матче 1/2 финала Мухова сыграет против американки Коко Гофф.

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Каролина Мухова US Open 2023
Источник ASAP text
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