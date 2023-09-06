Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мухова вышла в полуфинал US Open
US Open
06 сентября 2023, 04:11 | Обновлено 06 сентября 2023, 04:40
494
1

Мухова вышла в полуфинал US Open

Чешская теннисистка в двух сетах обыграла Сорану Кырстю

06 сентября 2023, 04:11 | Обновлено 06 сентября 2023, 04:40
494
1
Мухова вышла в полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка, десятый номер посева Каролина Мухова вышла в полуфинал американского мэйджора US Open.

В полуфинале Мухова в двух сетах обыграла тридцатую сеянную румынку Сорану Кырстю. Первый сет чешка выиграла, не отдав ни одного гейма. Во второй партии Кырстя повела 2:0, сделав брейк, однако Мухова сразу его вернула, а затем сравняла счет на своей подаче. При счете 3:3 чешская теннисистка сделала еще один брейк, затем забрала свою подачу и выиграла гейм и матч на подаче соперницы.

В полуфинале Каролина Мухова сыграет против американки Коко Гофф, которая также в двух сетах обыграла Алену Остапенко из Латвии.

US Open 2023

Женщины, одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия, 10) – Сорана Кырстя (Румыния, 30) – 6:0, 6:3.

По теме:
Стали известны полуфиналисты US Open 2023 в мужском парном разряде
Коко ГОФФ – о претензиях Остапенко к расписанию: «Я могу понять ее»
По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу
US Open 2023 Каролина Мухова Сорана Кырстя
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИКОЛЕНКО: «Сказал Пикфорду, что если забью Англии – буду радоваться»
Футбол | 05 сентября 2023, 21:45 3
МИКОЛЕНКО: «Сказал Пикфорду, что если забью Англии – буду радоваться»
МИКОЛЕНКО: «Сказал Пикфорду, что если забью Англии – буду радоваться»

Защитник «Эвертона» – о предстоящих матчах в составе сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Футбол | 05 сентября 2023, 17:38 48
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло

Один из лидеров покидает киевскую команду

Алькарас, Джокович, Шелтон и еще пять игроков вышли в четвертьфинал US Open
Теннис | 05.09.2023, 13:05
Алькарас, Джокович, Шелтон и еще пять игроков вышли в четвертьфинал US Open
Алькарас, Джокович, Шелтон и еще пять игроков вышли в четвертьфинал US Open
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 06.09.2023, 00:25
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Футбол | 05.09.2023, 09:15
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Мухова, Бузкова, Вондрушова... не розрізнити цих Плішкоботів. Додайте Носкових-Фругвіртових і зовсім boring.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
05.09.2023, 07:56 6
Теннис
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 31
Футбол
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
05.09.2023, 15:17 34
Футбол
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
04.09.2023, 20:55 6
Теннис
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
04.09.2023, 15:22 19
Футбол
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
04.09.2023, 20:10 40
Волейбол
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
04.09.2023, 16:20 13
Футбол
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
04.09.2023, 08:14 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем