Мухова вышла в полуфинал US Open
Чешская теннисистка в двух сетах обыграла Сорану Кырстю
Чешская теннисистка, десятый номер посева Каролина Мухова вышла в полуфинал американского мэйджора US Open.
В полуфинале Мухова в двух сетах обыграла тридцатую сеянную румынку Сорану Кырстю. Первый сет чешка выиграла, не отдав ни одного гейма. Во второй партии Кырстя повела 2:0, сделав брейк, однако Мухова сразу его вернула, а затем сравняла счет на своей подаче. При счете 3:3 чешская теннисистка сделала еще один брейк, затем забрала свою подачу и выиграла гейм и матч на подаче соперницы.
В полуфинале Каролина Мухова сыграет против американки Коко Гофф, которая также в двух сетах обыграла Алену Остапенко из Латвии.
US Open 2023
Женщины, одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Мухова (Чехия, 10) – Сорана Кырстя (Румыния, 30) – 6:0, 6:3.
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