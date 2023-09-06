Мухова вышла в полуфинал US Open

Чешская теннисистка, десятый номер посева Каролина Мухова вышла в полуфинал американского мэйджора US Open.

В полуфинале Мухова в двух сетах обыграла тридцатую сеянную румынку Сорану Кырстю. Первый сет чешка выиграла, не отдав ни одного гейма. Во второй партии Кырстя повела 2:0, сделав брейк, однако Мухова сразу его вернула, а затем сравняла счет на своей подаче. При счете 3:3 чешская теннисистка сделала еще один брейк, затем забрала свою подачу и выиграла гейм и матч на подаче соперницы.

В полуфинале Каролина Мухова сыграет против американки Коко Гофф, которая также в двух сетах обыграла Алену Остапенко из Латвии.

US Open 2023

Женщины, одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия, 10) – Сорана Кырстя (Румыния, 30) – 6:0, 6:3.