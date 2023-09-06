Хуан Пабло СОРИН: «Месси всегда был великолепен»
Бывший игрок сборной Аргентины лестно отозвался о Лионеле
Бывший капитан сборной Аргентины по футболу Хуан Пабло Сорин поделился мнением о Лионеле Месси.
– Месси всегда был великолепен, на каждой тренировке, на каждом сборе. Мне все нравилось в Лео. Мне даже сейчас нравится, когда я вижу его взрослым, главой семьи, чемпионом Америки, чемпионом мира, живущим на поле и вне его. Это было прекрасно – видеть, как растет Месси. Мы не знали, как далеко он может зайти. Он был достоин восхищения. Мы сделали так, чтобы он чувствовал себя комфортно в коллективе. То, чего он добился, – это заоблачные высоты. Мы даже не представляем, какое наследие он нам оставит.
– Заслужил ли он победу на чемпионате мира?
– В Катаре у него была энергия Аргентины, а также всего мира. Было предрешено, что мир увидит его чемпионом. Он был близок к этому в 2014 году и заслужил это. Он также собрал группу выдающихся игроков и тренерский штаб, которые сделали все это вместе. Они строили коллектив с тех пор, как были исполняющими обязанности. Уже были заметны изменения, и я очень рад этому, – сказал Сорин.
Ранее сообщалось, что Месси остается главным фаворитом на получение Золотого мяча по итогам 2023 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чешская теннисистка в двух сетах обыграла Сорану Кырстю
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко размышляет над тем, кто может заменить Александра Кучера