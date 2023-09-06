Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хуан Пабло СОРИН: «Месси всегда был великолепен»
Саудовская Аравия
06 сентября 2023, 12:49 |
237
0

Хуан Пабло СОРИН: «Месси всегда был великолепен»

Бывший игрок сборной Аргентины лестно отозвался о Лионеле

06 сентября 2023, 12:49 |
237
0
Хуан Пабло СОРИН: «Месси всегда был великолепен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший капитан сборной Аргентины по футболу Хуан Пабло Сорин поделился мнением о Лионеле Месси.

– Месси всегда был великолепен, на каждой тренировке, на каждом сборе. Мне все нравилось в Лео. Мне даже сейчас нравится, когда я вижу его взрослым, главой семьи, чемпионом Америки, чемпионом мира, живущим на поле и вне его. Это было прекрасно – видеть, как растет Месси. Мы не знали, как далеко он может зайти. Он был достоин восхищения. Мы сделали так, чтобы он чувствовал себя комфортно в коллективе. То, чего он добился, – это заоблачные высоты. Мы даже не представляем, какое наследие он нам оставит.

– Заслужил ли он победу на чемпионате мира?
– В Катаре у него была энергия Аргентины, а также всего мира. Было предрешено, что мир увидит его чемпионом. Он был близок к этому в 2014 году и заслужил это. Он также собрал группу выдающихся игроков и тренерский штаб, которые сделали все это вместе. Они строили коллектив с тех пор, как были исполняющими обязанности. Уже были заметны изменения, и я очень рад этому, – сказал Сорин.

Ранее сообщалось, что Месси остается главным фаворитом на получение Золотого мяча по итогам 2023 года.

По теме:
ФОТО. Аравийский игрок запечатлел на чемодане момент контакта с Месси
Goal назвал фаворитов на Золотой мяч-2023
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
Хуан Пабло Сорин Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мухова вышла в полуфинал US Open
Теннис | 06 сентября 2023, 04:11 3
Мухова вышла в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open

Чешская теннисистка в двух сетах обыграла Сорану Кырстю

6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
Футбол | 05 сентября 2023, 14:50 22
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко размышляет над тем, кто может заменить Александра Кучера

Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Футбол | 05.09.2023, 22:27
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
Футбол | 06.09.2023, 11:58
ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
Галатасарай готов договариваться. Шахтер может отозвать жалобу по Тете
Футбол | 06.09.2023, 12:06
Галатасарай готов договариваться. Шахтер может отозвать жалобу по Тете
Галатасарай готов договариваться. Шахтер может отозвать жалобу по Тете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
04.09.2023, 20:55 6
Теннис
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 33
Футбол
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
04.09.2023, 15:22 19
Футбол
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 10
Футбол
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
05.09.2023, 19:14 28
Волейбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
06.09.2023, 00:25
Волейбол
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 21
Футбол
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
04.09.2023, 08:14 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем