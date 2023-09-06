Goal назвал фаворитов на Золотой мяч-2023

Топовое футбольное интернет-издание Goal презентовало обновленный реестр главных претендентов на получение Золотого мяча по итогам 2023 года.

Как и прежде, главным фаворитом на трофей остается нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.

Согласно ожиданиям, на втором месте находится форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Замыкает тройку лучших бывший партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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