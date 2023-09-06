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06 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 06 сентября 2023, 10:40
485
0

Goal назвал фаворитов на Золотой мяч-2023

Обновлен рейтинг издания

06 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 06 сентября 2023, 10:40
485
0
Goal назвал фаворитов на Золотой мяч-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Топовое футбольное интернет-издание Goal презентовало обновленный реестр главных претендентов на получение Золотого мяча по итогам 2023 года.

Как и прежде, главным фаворитом на трофей остается нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.

Согласно ожиданиям, на втором месте находится форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Замыкает тройку лучших бывший партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Топ-10 рейтинга Goal

  • 1. Лионель Месси (экс-«ПСЖ», летом перешел в «Интер Майами»)
  • 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  • 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  • 4. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
  • 5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
  • 6. Родри («Манчестер Сити»)
  • 7. Илкай Гюндоган (экс-«Манчестер Сити», летом перешел в «Барселону»)
  • 8. Виктор Осимхен («Наполи»)
  • 9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
  • 10. Роберт Левандовски («Барселона»)
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Золотой мяч Золотой мяч-2023 Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Роберт Левандовски Кевин де Брюйне Винисиус Жуниор Виктор Осимхен Родри Илкай Гюндоган Хулиан Альварес
Источник Goal.com
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