Другие новости06 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 06 сентября 2023, 10:40
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Goal назвал фаворитов на Золотой мяч-2023
Обновлен рейтинг издания
06 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 06 сентября 2023, 10:40
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Топовое футбольное интернет-издание Goal презентовало обновленный реестр главных претендентов на получение Золотого мяча по итогам 2023 года.
Как и прежде, главным фаворитом на трофей остается нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси.
Согласно ожиданиям, на втором месте находится форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Замыкает тройку лучших бывший партнер Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Топ-10 рейтинга Goal
- 1. Лионель Месси (экс-«ПСЖ», летом перешел в «Интер Майами»)
- 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- 4. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид)
- 5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
- 6. Родри («Манчестер Сити»)
- 7. Илкай Гюндоган (экс-«Манчестер Сити», летом перешел в «Барселону»)
- 8. Виктор Осимхен («Наполи»)
- 9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
- 10. Роберт Левандовски («Барселона»)
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