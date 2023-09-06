Украина. Премьер лига06 сентября 2023, 12:28 |
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Георгий БУЩАН: «Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ»
Команда хочет вернуть титул в Киев
06 сентября 2023, 12:28 |
521
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Вратарь «Динамо» Георгий Бущан убежден, что основной задачей команды в нынешнем сезоне является возвращение чемпионского титула УПЛ в Киев.
«Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ. На старте, к сожалению, в Одессе немного оступились (поражение «Черноморцу» 2:3 - прим), но на наше психологическое состояние это никак не повлияло».
«Готовы бороться до конца и будем делать все, потому что цель «Динамо» – победа в чемпионате и Кубке Украины», – сказал Бущан.
Сейчас киевляне занимают 10-е место.
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Комментарии 14
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Яке перше місце? Тут шд при новому тренері на пердячому ходу в сезон в'їжджає заледве ходячи. Ви ж очевидно форсували фізуху до відбору в єврокубки і то умудрились одеситам злити, яких доречі тепер суддівство за це на нуль множить. Що ж буде восени, коли ваша фізуха здасть? Ще й підсилення 0 і на лавці 0, один Каравай може гру підсилити. Вам би Кривбасу друге місце не програти і то добре було б. Пощастило що Зоря з д1 початок сезону злили.
Якщо це дійсно буде смачно за стилем гри, щоб потім не соромно було в Європі що показувати то всіма руками ЗА! Але з Суркісами і менеджментом клубу це не реально! Хіба прийде супер талановитий тренер який поставить гру виконавцям.. далі два варіанти: або підпишуть безкоштовними агентами висококваліфікованих футболістів або молодь буде показувати зрілий дорослий футбол в короткій перспективі що навряд.. Тому за найоптимістичніших обставин точно не в цьому році! Навіть припускаючи що Шахтар втомиться грати на 3 фронти.. немає поставленої тактичної гри.. дивишся на цю тікі-таку в поперек поля і хочеться вимкнути одразу щоб не псувати настрій.. Немає швидкості від переходу з оборони в атаку, немає захисту і якісних захисників, немає контролю за м'ячем, немає агресивної комбінаційної гри, немає якісних індивідуальних виконавців.
Удачи, все шансы для этого есть !!!
Место за 3 могут побороться. Не выше. Откровенно слабые и еврокубки это показали
донецкие боты снова сами себя в чем то убедить пытаются
буде 6 місце для динами
Ви ставите не реальні плани
Угу, мечтать не вредно Да судя хотя бы по составу, вы Шахтёру и в подмётки не годитесь! Единственное слабое звено горняков - это вратарь, после ухода Трубина. Но это прекрасно нивелируется качеством полевых игроков.👍
С Шахтером соревноваться сложно, там, кроме состава, лучший тренер и лучший вратарь, им повезло с уходом Трубина. Кроме того, на пути еще поднимающаяся Заря, Полесье и прочие типа Оболони, которых без помощи судьи обыграть сложно. Не надо забывать и о Днепре, у них состав очень неплохой.В лучшем случае - 2-е место, в худшем, что более реально - 5-е.
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