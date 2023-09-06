Георгий БУЩАН: «Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан убежден, что основной задачей команды в нынешнем сезоне является возвращение чемпионского титула УПЛ в Киев.

«Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ. На старте, к сожалению, в Одессе немного оступились (поражение «Черноморцу» 2:3 - прим), но на наше психологическое состояние это никак не повлияло».

«Готовы бороться до конца и будем делать все, потому что цель «Динамо» – победа в чемпионате и Кубке Украины», – сказал Бущан.

Сейчас киевляне занимают 10-е место.