Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»

Третья ракетка мира Джессика Пегула считает «безумием» – видеть то, как Ига Свёнтек теряет первую строчку мирового рейтинга, несмотря на высокие результаты в течение года.

«Да, это немного безумно. Мы с Коко Гофф говорили об этом во время выступления в парном разряде. Мы говорили: «Это странно, потому что Ига все равно попала во вторую неделю, она все так же далеко заходила на всех турниры и добивалась хороших результатов».

Но этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на первом месте. Это безумие. Коко говорит: «Я не знаю, что еще она могла сделать?». А я говорю: «Наверное, снова выиграть турнир», – заявила Пегула.

Отметим, что Свёнтек в текущем сезоне выиграла Ролан Гаррос и еще три титула. В следующей редакции рейтинга WTA впервые с 4 апреля 2022 года произойдет смена первого номера.