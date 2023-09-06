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  4. Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
US Open
06 сентября 2023, 11:39 |
1390
0

Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»

Джессика не представляет, что еще нужно делать для того, чтобы оставаться лучшей в мире

06 сентября 2023, 11:39 |
1390
0
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Джессика Пегула

Третья ракетка мира Джессика Пегула считает «безумием» – видеть то, как Ига Свёнтек теряет первую строчку мирового рейтинга, несмотря на высокие результаты в течение года.

«Да, это немного безумно. Мы с Коко Гофф говорили об этом во время выступления в парном разряде. Мы говорили: «Это странно, потому что Ига все равно попала во вторую неделю, она все так же далеко заходила на всех турниры и добивалась хороших результатов».

Но этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на первом месте. Это безумие. Коко говорит: «Я не знаю, что еще она могла сделать?». А я говорю: «Наверное, снова выиграть турнир», – заявила Пегула.

Отметим, что Свёнтек в текущем сезоне выиграла Ролан Гаррос и еще три титула. В следующей редакции рейтинга WTA впервые с 4 апреля 2022 года произойдет смена первого номера.

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Джессика Пегула US Open 2023 Ига Свёнтек Коко Гофф
Источник Tennis World USA
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