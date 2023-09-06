Шелтон сделал смелое заявление перед встречей с Джоковичем

Американский теннисист Бен Шелтон поделился своим настроем на предстоящую встречу с сербом Новаком Джоковичем в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

«Победить в матче с Новаком – сложная задача. Всякий раз, когда ты выходишь на матч с человеком, который множество раз выступал на тком уровне и выходил победителем, ты не можешь выбросить это из головы. Ты просто знаешь, насколько крепок и силен ментально и физически твой соперник. Так что мне определенно нужно подготовить план. Но у меня есть преимущество – Новак будет играть с кем-то, с кем прежде не встречался на корте. Думаю, что смогу предложить ему кое-что, чего, возможно, вы не увидите в обычном матче туре. Надеюсь, я буду разрушительным», – заявил Шелтон.

Напомним, 20-летний Бен Шелтон во встрече 1/4 финала US Open выиграл у соотечественника Фрэнсиса Тиафо.