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  4. Шелтон сделал смелое заявление перед встречей с Джоковичем
US Open
06 сентября 2023, 11:23 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:26
136
0

Шелтон сделал смелое заявление перед встречей с Джоковичем

Американец – о будущем полуфинале US Open с сербом

06 сентября 2023, 11:23 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:26
136
0
Шелтон сделал смелое заявление перед встречей с Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист Бен Шелтон поделился своим настроем на предстоящую встречу с сербом Новаком Джоковичем в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

«Победить в матче с Новаком – сложная задача. Всякий раз, когда ты выходишь на матч с человеком, который множество раз выступал на тком уровне и выходил победителем, ты не можешь выбросить это из головы. Ты просто знаешь, насколько крепок и силен ментально и физически твой соперник. Так что мне определенно нужно подготовить план. Но у меня есть преимущество – Новак будет играть с кем-то, с кем прежде не встречался на корте. Думаю, что смогу предложить ему кое-что, чего, возможно, вы не увидите в обычном матче туре. Надеюсь, я буду разрушительным», – заявил Шелтон.

Напомним, 20-летний Бен Шелтон во встрече 1/4 финала US Open выиграл у соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

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Бен Шелтон US Open 2023 Новак Джокович
Источник Sport.ua
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