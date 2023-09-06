Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Уроженец Атланты пробился в топ-4 мэйджора в Нью-Йорке
Американский теннисист Бен Шелтон (№47 АТР) добился победы в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США.
Шелтон в четырех сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP), который был фаворитом встречи.
US Open. 1/4 финала
Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 6:7 (7:9), 2:6
Встреча американцев продолжалась 3 часа 9 минут. Соперники впервые сошлись в очном противостоянии.
В полуфинале Бен Шелтон сыграть против серба Новака Джоковича, который в четвертьфинале переиграл американца Тейлора Фрица.
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