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US Open
06 сентября 2023, 08:13 |
758
0

Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open

Уроженец Атланты пробился в топ-4 мэйджора в Нью-Йорке

06 сентября 2023, 08:13 |
758
0
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист Бен Шелтон (№47 АТР) добился победы в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США.

Шелтон в четырех сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP), который был фаворитом встречи.

US Open. 1/4 финала

Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 6:7 (7:9), 2:6

Встреча американцев продолжалась 3 часа 9 минут. Соперники впервые сошлись в очном противостоянии.

В полуфинале Бен Шелтон сыграть против серба Новака Джоковича, который в четвертьфинале переиграл американца Тейлора Фрица.

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Бен Шелтон US Open 2023 Фрэнсис Тиафо
Источник Sport.ua
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