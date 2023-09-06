Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open

Американский теннисист Бен Шелтон (№47 АТР) добился победы в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США.

Шелтон в четырех сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP), который был фаворитом встречи.

US Open. 1/4 финала

Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Бен Шелтон (США) – 2:6, 6:3, 6:7 (7:9), 2:6

Встреча американцев продолжалась 3 часа 9 минут. Соперники впервые сошлись в очном противостоянии.

В полуфинале Бен Шелтон сыграть против серба Новака Джоковича, который в четвертьфинале переиграл американца Тейлора Фрица.