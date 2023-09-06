ФОТО. Аравийский игрок запечатлел на чемодане момент контакта с Месси

Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдельхамид решил запечатлеть на своем чемодане момент с чемпионата мира в Катаре.

В первом матче группового этапа аравийцы сенсационно переиграла будущих чемпионов, сборную Аргентины. В одном из моментов лидер южноамериканцев лионель Месси помог Абдельхамиду подняться с газона. Вероятно, именно этот момент больше всего и запомнился Сауду.

Отметим, что после победы над Аргентиной аравийцы проиграли Польше и Мексике и не смогли пробиться в плей-офф.