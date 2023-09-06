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  4. ФОТО. Аравийский игрок запечатлел на чемодане момент контакта с Месси
Чемпионат мира
06 сентября 2023, 11:18 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:24
945
1

ФОТО. Аравийский игрок запечатлел на чемодане момент контакта с Месси

Сауд Абдельхамид гордится, что ему помог подняться з газона легендарный аргентинец

06 сентября 2023, 11:18 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:24
945
1
ФОТО. Аравийский игрок запечатлел на чемодане момент контакта с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Сауд Абдельхамид

Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдельхамид решил запечатлеть на своем чемодане момент с чемпионата мира в Катаре.

В первом матче группового этапа аравийцы сенсационно переиграла будущих чемпионов, сборную Аргентины. В одном из моментов лидер южноамериканцев лионель Месси помог Абдельхамиду подняться с газона. Вероятно, именно этот момент больше всего и запомнился Сауду.

Отметим, что после победы над Аргентиной аравийцы проиграли Польше и Мексике и не смогли пробиться в плей-офф.

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Сауд Абдельхамид Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу lifestyle
Источник Sport.ua
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