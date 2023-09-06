Чемпионат мира06 сентября 2023, 11:18 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:24
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ФОТО. Аравийский игрок запечатлел на чемодане момент контакта с Месси
Сауд Абдельхамид гордится, что ему помог подняться з газона легендарный аргентинец
06 сентября 2023, 11:18 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:24
945
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Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдельхамид решил запечатлеть на своем чемодане момент с чемпионата мира в Катаре.
В первом матче группового этапа аравийцы сенсационно переиграла будущих чемпионов, сборную Аргентины. В одном из моментов лидер южноамериканцев лионель Месси помог Абдельхамиду подняться с газона. Вероятно, именно этот момент больше всего и запомнился Сауду.
Отметим, что после победы над Аргентиной аравийцы проиграли Польше и Мексике и не смогли пробиться в плей-офф.
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