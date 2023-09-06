Женский Кривбасс дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА

В среду, 6 сентября, команда «Кривбасс» из Кривого Рога возьмет старт в квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам чемпионата Украины-2022/2023 «Кривбасс» занял второе место, финишировав вслед за полтавской «Ворсклой». Ввиду этого, криворожскую команду в отборе Лиги чемпионов ждет Путь представителей лиг. Напомним, «Ворскла» попытает счастье через Путь чемпионов.

Первый раунд квалификации будет состоять из двух стадий. Их клубы проведут в формате полуфиналов (6 сентября) и финалов / матчей за третье место (9 сентября). Победители каждого из финалов (Пути чемпионов и Пути представителей лиг) пробьются во второй раунд.

В полуфинале своей группы «Кривбасс» сыграет 6 сентября (начало игры – в 22:00 по Киеву) с французским «Парижем». Это 6-кратный чемпион Франции, 8-кратный вице-чемпион и 11-кратный обладатель бронзовых наград национального чемпионата.

В другом полуфинале отношения выяснят лондонский «Арсенал» и шведский «Линчепинг», который и принимает на своем поле матчи данного квартета.