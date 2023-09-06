Женская Ворскла стартует в отборе Лиги чемпионов

В среду, 6 сентября, женская команда «Ворскла» Полтава возьмет старт в квалификации Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Полтавчанки, имея статус чемпионок Украины, выступят на первом этапе отбора Пути чемпионов.

Первый раунд состоит из двух стадий. Их клубы проведут в формате полуфиналов (6 сентября) и финалов / матчей за третье место (9 сентября). Победители каждого из финалов (Пути чемпионов и Пути представителей лиг) пробьются во второй раунд.

В полуфинале группы 2 Пути чемпионов «Ворскла» встретится с таллиннской «Флорой» (6 сентября, начало матча – в 12:00 по киевскому времени), а в случае успеха затем сойдется за путевку во второй этап с победителем пары «Сараево-2000» (Босния и Герцеговина) – «Осиек» (Хорватия).

К слову, женская команда криворожского «Кривбасса», заняв второе место в чемпионате Украины-2022/2023, сыграет, в свою очередь, в первом раунде Пути представителей лиг.