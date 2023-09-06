Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Возвращение в Карпаты – настоящий джекпот для меня»
Украина. Первая лига
06 сентября 2023, 09:30 |
636
1

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Возвращение в Карпаты – настоящий джекпот для меня»

Бывший игрок «Карпат» рад снова быть частью львовского клуба

06 сентября 2023, 09:30 |
636
1
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Возвращение в Карпаты – настоящий джекпот для меня»
ФК Карпаты. Михаил Кополовец

Бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец прокомментировал возвращение в команду в качестве скаута.

«Возвращение во Львов это особый момент. Я искренне рад, ведь отныне являюсь частью «Карпат» и смогу работать рядом с Мироном Маркевичем. Раньше я знал его как великого тренера, а теперь открыл для себя как замечательного человека. Это настоящий джекпот для меня. Отмечу также и замечательный коллектив, похожий на семью – тренеры и персонал встретили меня очень тепло.

В футболе я уже много лет, поэтому имею достаточно необходимых знаний и опыта. Хотя за тот небольшой период общения с тренерским штабом «Карпат» я уже почерпнул для себя много нового. Мне нравится учиться, я готов к кропотливой работе. Просмотр большого количества матчей, поездки и системный анализ – все это впереди. Я хочу, чтобы «Карпаты» играли в Премьер-лиге, а для этого команде необходимы сильные и качественные футболисты. Сейчас уже подобрался хороший коллектив, поэтому все должно сложиться наилучшим образом», – сказал Кополовец.

Отметим, что ранее Кополовец работал спортивным директором «Миная».

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Карпаты должны развиваться комплексно»
Кополовец вошел в скаутский отдел Карпат
Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко
Михаил Кополовец Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мухова вышла в полуфинал US Open
Теннис | 06 сентября 2023, 04:11 2
Мухова вышла в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open

Чешская теннисистка в двух сетах обыграла Сорану Кырстю

Спасибо за все, капитан! Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука
Футбол | 06 сентября 2023, 00:32 5
Спасибо за все, капитан! Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука
Спасибо за все, капитан! Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука

Фанаты столичного клуба поблагодарили игрока за годы, проведенные в столичном клубе

6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
Футбол | 05.09.2023, 14:50
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Волейбол | 05.09.2023, 19:14
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Футбол | 05.09.2023, 17:25
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pas2012
Весь український футбол побудований на кум, сват чи брат.Так само зараз будуються нові Карпати.Системний аналіз як мудро сказано,а чи ти знаєш що таке системний аналіз?)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
04.09.2023, 20:55 6
Теннис
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
04.09.2023, 08:14 2
Теннис
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
04.09.2023, 09:20 1
Теннис
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 32
Футбол
Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
04.09.2023, 14:49 5
Футбол
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
04.09.2023, 10:43 20
Бокс
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 10
Футбол
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем