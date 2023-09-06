Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Возвращение в Карпаты – настоящий джекпот для меня»

Бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец прокомментировал возвращение в команду в качестве скаута.

«Возвращение во Львов это особый момент. Я искренне рад, ведь отныне являюсь частью «Карпат» и смогу работать рядом с Мироном Маркевичем. Раньше я знал его как великого тренера, а теперь открыл для себя как замечательного человека. Это настоящий джекпот для меня. Отмечу также и замечательный коллектив, похожий на семью – тренеры и персонал встретили меня очень тепло.

В футболе я уже много лет, поэтому имею достаточно необходимых знаний и опыта. Хотя за тот небольшой период общения с тренерским штабом «Карпат» я уже почерпнул для себя много нового. Мне нравится учиться, я готов к кропотливой работе. Просмотр большого количества матчей, поездки и системный анализ – все это впереди. Я хочу, чтобы «Карпаты» играли в Премьер-лиге, а для этого команде необходимы сильные и качественные футболисты. Сейчас уже подобрался хороший коллектив, поэтому все должно сложиться наилучшим образом», – сказал Кополовец.

Отметим, что ранее Кополовец работал спортивным директором «Миная».