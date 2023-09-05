Кополовец вошел в скаутский отдел Карпат

Львовские «Карпаты» официально объявили о создании скаутского отдела клуба. Его возглавил бывший игрок тернопольской «Нивы» и ряда шведских клубов Анатолий Пташник. В свое время в «Эстерсунде» он успел поработать с Грэмом Поттером.

Помощником Пташника будет бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец, который ранее работал спортивным директором «Миная». О том, что Кополовец получит должность в «Карпатах», сообщалось еще в начале июля.

Напомним, Кополовец выступал за «Карпаты» в качестве игрока в 2007 – 2015 годах. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011.