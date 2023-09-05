Кополовец вошел в скаутский отдел Карпат
Экс-игрок львовян получил должность в клубе
Львовские «Карпаты» официально объявили о создании скаутского отдела клуба. Его возглавил бывший игрок тернопольской «Нивы» и ряда шведских клубов Анатолий Пташник. В свое время в «Эстерсунде» он успел поработать с Грэмом Поттером.
Помощником Пташника будет бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец, который ранее работал спортивным директором «Миная». О том, что Кополовец получит должность в «Карпатах», сообщалось еще в начале июля.
Напомним, Кополовец выступал за «Карпаты» в качестве игрока в 2007 – 2015 годах. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011.
🔎 "Карпати" сформували скаутський відділ: Пташник – керівник, Кополовець – селекціонер— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) September 5, 2023
У львівському клубі функціонуватиме відділ скаутингу, основним завданням якого буде пошук футболістів різних вікових категорій: від U12 до першої команди.
🔗 Більше: https://t.co/6pnvIleWFB pic.twitter.com/aLmZ6Foyt2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также «горняки» подтвердили уход защитника Фарины и форварда Борячука
«Горняки» рассчитывают на 33 футболиста