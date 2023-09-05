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  4. Кополовец вошел в скаутский отдел Карпат
Украина. Первая лига
05 сентября 2023, 18:21 |
544
0

Кополовец вошел в скаутский отдел Карпат

Экс-игрок львовян получил должность в клубе

05 сентября 2023, 18:21 |
544
0
Кополовец вошел в скаутский отдел Карпат
ФК Карпаты. Михаил Кополовец

Львовские «Карпаты» официально объявили о создании скаутского отдела клуба. Его возглавил бывший игрок тернопольской «Нивы» и ряда шведских клубов Анатолий Пташник. В свое время в «Эстерсунде» он успел поработать с Грэмом Поттером.

Помощником Пташника будет бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец, который ранее работал спортивным директором «Миная». О том, что Кополовец получит должность в «Карпатах», сообщалось еще в начале июля.

Напомним, Кополовец выступал за «Карпаты» в качестве игрока в 2007 – 2015 годах. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011.

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Михаил Кополовец Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
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