Возвращение легенды. Кополовец получил должность в структуре Карпат

Михаил Кополовец получил должность в структуре львовских «Карпат». По информации Брутального футбола, он будет работать в селекционном отделе львовского клуба и уже приступил к работе.

Напомним, Кополовец выступал за «Карпаты» в качестве игрока в 2007 – 2015 годах. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011.

После завершения карьеры игрока Кополовец занимал должность спортивного директора «Миная».