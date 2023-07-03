Украина. Первая лига03 июля 2023, 18:25 |
401
0
Возвращение легенды. Кополовец получил должность в структуре Карпат
Экс-хавбек львовян будет работать в селекционном отделе клуба
03 июля 2023, 18:25 |
401
0
Михаил Кополовец получил должность в структуре львовских «Карпат». По информации Брутального футбола, он будет работать в селекционном отделе львовского клуба и уже приступил к работе.
Напомним, Кополовец выступал за «Карпаты» в качестве игрока в 2007 – 2015 годах. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011.
После завершения карьеры игрока Кополовец занимал должность спортивного директора «Миная».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 июля 2023, 16:48 2
Ермолов перешел в полтавскую команду
Футбол | 02 июля 2023, 23:54 144
Команда Руслана Ротаня одолела одного из фаворитов турнира на пути к финалу
Футбол | 02.07.2023, 23:59
Футбол | 03.07.2023, 05:07
Футбол | 03.07.2023, 15:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2023, 22:05 4
03.07.2023, 00:23 1
03.07.2023, 02:00 5
02.07.2023, 21:00 7
01.07.2023, 23:59 5
02.07.2023, 17:20 10
03.07.2023, 07:00 2
01.07.2023, 20:16 13