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Украина. Первая лига
03 июля 2023, 18:25 |
401
0

Возвращение легенды. Кополовец получил должность в структуре Карпат

Экс-хавбек львовян будет работать в селекционном отделе клуба

03 июля 2023, 18:25 |
401
0
Возвращение легенды. Кополовец получил должность в структуре Карпат
YouTube. Михаил Кополовец

Михаил Кополовец получил должность в структуре львовских «Карпат». По информации Брутального футбола, он будет работать в селекционном отделе львовского клуба и уже приступил к работе.

Напомним, Кополовец выступал за «Карпаты» в качестве игрока в 2007 – 2015 годах. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы сезона 2010/2011.

После завершения карьеры игрока Кополовец занимал должность спортивного директора «Миная».

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Михаил Кополовец Карпаты Львов
Источник Брутальный футбол
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