ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
Николай поблагодарил капитана «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко отреагировал на переход капитана столичной команды Сергея Сидорчука в бельгийский «Вестерло».
«Благодарю тебя за все, Капитан! Желаю тебе удачи в твоем новом вызове!», — написал Шапаренко на своей странице в инстаграме, прикрепив совместное фото.
«Спасибо, Николя», — ответил Сидорчук бывшему партнеру по команде в комментариях.
Сидорчук провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины. В составе сборной Украины провел 54 матча и забил три гола.
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