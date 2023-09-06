ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко отреагировал на переход капитана столичной команды Сергея Сидорчука в бельгийский «Вестерло».

«Благодарю тебя за все, Капитан! Желаю тебе удачи в твоем новом вызове!», — написал Шапаренко на своей странице в инстаграме, прикрепив совместное фото.

«Спасибо, Николя», — ответил Сидорчук бывшему партнеру по команде в комментариях.

Сидорчук провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины. В составе сборной Украины провел 54 матча и забил три гола.