Стало известно где будет работать бывший игрок Динамо, завершивший карьеру

Бывший футболист киевского «Динамо» и закарпатского «Миная» Иван Трубочкин определился со своим будущим после окончания карьеры игрока.

Трубочкин принял решение вернуться в Киев, где будет работать детским тренером. Он будет тренировать 10-, 11- и 12-летних футболистов.

Напомним, что Иван Трубочкин, который последний сезон провел в «Минае», закончил карьеру в 30 лет из-за отсутствия игровых перспектив.