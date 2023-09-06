Украина. Премьер лига06 сентября 2023, 05:03 | Обновлено 06 сентября 2023, 05:04
924
0
Стало известно где будет работать бывший игрок Динамо, завершивший карьеру
Иван Трубочкин вернется в Киев
06 сентября 2023, 05:03 | Обновлено 06 сентября 2023, 05:04
924
0
Бывший футболист киевского «Динамо» и закарпатского «Миная» Иван Трубочкин определился со своим будущим после окончания карьеры игрока.
Трубочкин принял решение вернуться в Киев, где будет работать детским тренером. Он будет тренировать 10-, 11- и 12-летних футболистов.
Напомним, что Иван Трубочкин, который последний сезон провел в «Минае», закончил карьеру в 30 лет из-за отсутствия игровых перспектив.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 05 сентября 2023, 19:14 30
В заключительном матче группы В подопечные Угиса Крастиньша победили Испанию 3:0
Футбол | 05 сентября 2023, 15:17 34
Капитан киевлян перейдет в европейский клуб
Футбол | 05.09.2023, 20:26
Футбол | 05.09.2023, 17:25
Другие виды | 05.09.2023, 22:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.09.2023, 13:05 10
04.09.2023, 07:20 8
05.09.2023, 00:19 31
04.09.2023, 20:10 40
05.09.2023, 17:38 48
04.09.2023, 15:22 19
04.09.2023, 20:55 6