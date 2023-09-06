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Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 05:03 | Обновлено 06 сентября 2023, 05:04
924
0

Стало известно где будет работать бывший игрок Динамо, завершивший карьеру

Иван Трубочкин вернется в Киев

06 сентября 2023, 05:03 | Обновлено 06 сентября 2023, 05:04
924
0
Стало известно где будет работать бывший игрок Динамо, завершивший карьеру
ФК Минай. Иван Трубочкин

Бывший футболист киевского «Динамо» и закарпатского «Миная» Иван Трубочкин определился со своим будущим после окончания карьеры игрока.

Трубочкин принял решение вернуться в Киев, где будет работать детским тренером. Он будет тренировать 10-, 11- и 12-летних футболистов.

Напомним, что Иван Трубочкин, который последний сезон провел в «Минае», закончил карьеру в 30 лет из-за отсутствия игровых перспектив.

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Иван Трубочкин Динамо Киев Минай Украинская Премьер-лига
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