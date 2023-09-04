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Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 18:34 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:07
1126
0

Воспитанник Динамо в 30 лет принял решение завершить карьеру

Иван Трубочкин сообщил о важном решении

04 сентября 2023, 18:34 | Обновлено 04 сентября 2023, 19:07
1126
0
Воспитанник Динамо в 30 лет принял решение завершить карьеру
ФК Минай. Иван Трубочкин

Защитник Иван Трубочкин сообщил о том, что решил поставить точку в своей профессиональной карьере. Об этом 30-летний футболист уведомил в своем инстаграме.

Трубочкин, будучи воспитанником академии киевского «Динамо», за первую клубную команду киевлян не сыграл ни разу. Он среди прочего играл за киевский «Арсенал», «Черноморец», «Олимпик» Донецк, «Диназ», «Минай», а также клубы в Швеции и беларуси.

Последним клубом Ивана Трубочкина был «Минай», ряды которого он покинул летом этого года. В сезоне-2022/2023 защитник провел за закарпатскую команду 19 матчей, забил 1 гол.

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Иван Трубочкин Динамо Киев
Источник Instagram
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