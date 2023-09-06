Сергей КРИВЦОВ: «Каждый вызов в сборную – счастье и ответственность»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился настроением в преддверии матчей квалификации Евро-2024 против команд Англии и Италии.

— С каким настроением уедешь в расположение сборной Украины?

— Для меня каждый вызов в сборную очень большое счастье и большая ответственность. Я всегда рад представлять свою страну на международной арене, тем более в столь тяжелое время. К тому же это позволит мне увидеть своих друзей и товарищей, ведь сейчас мы очень далеко друг от друга. WhatsApp и FaceTime это, конечно, хорошо, но личная встреча гораздо лучше.

— Что меняется в команде под руководством Реброва?

— Мы пока не работали долгое время, но все знаем Сергея Станиславовича как очень сильного тренера, добивающегося успехов и результатов. Так что уверен, что сборная не станет исключением и мы увидим положительные изменения уже в следующих матчах.

— Чего ждать от нашей главной команды в матчах против Англии и Италии?

— Не нужно лишний раз говорить о силе этих сборных. Но если мы хотим добиваться больших результатов, важно как можно больше играть с сильнейшими командами и получать результаты в этих матчах. Все ждут сложных игр. Ведь в этих командах собраны футболисты мирового класса, играющие в топ-чемпионатах.