Сергей КРИВЦОВ: «Каждый вызов в сборную – счастье и ответственность»
Защитник сборной Украины – о настроении перед матчами квалификации Евро-2024
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился настроением в преддверии матчей квалификации Евро-2024 против команд Англии и Италии.
— С каким настроением уедешь в расположение сборной Украины?
— Для меня каждый вызов в сборную очень большое счастье и большая ответственность. Я всегда рад представлять свою страну на международной арене, тем более в столь тяжелое время. К тому же это позволит мне увидеть своих друзей и товарищей, ведь сейчас мы очень далеко друг от друга. WhatsApp и FaceTime это, конечно, хорошо, но личная встреча гораздо лучше.
— Что меняется в команде под руководством Реброва?
— Мы пока не работали долгое время, но все знаем Сергея Станиславовича как очень сильного тренера, добивающегося успехов и результатов. Так что уверен, что сборная не станет исключением и мы увидим положительные изменения уже в следующих матчах.
— Чего ждать от нашей главной команды в матчах против Англии и Италии?
— Не нужно лишний раз говорить о силе этих сборных. Но если мы хотим добиваться больших результатов, важно как можно больше играть с сильнейшими командами и получать результаты в этих матчах. Все ждут сложных игр. Ведь в этих командах собраны футболисты мирового класса, играющие в топ-чемпионатах.
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