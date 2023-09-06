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Бельгия
06 сентября 2023, 03:07 | Обновлено 06 сентября 2023, 03:08
173
0

Сидорчук трогательно попрощался с Динамо

Бывший капитан Динамо вспомнил время, проведенное в киевском клубе

06 сентября 2023, 03:07 | Обновлено 06 сентября 2023, 03:08
173
0
Сидорчук трогательно попрощался с Динамо
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук попрощался с клубом, в котором отыграл более десяти лет.

«Киев – это мы. Киев – это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о ней в прошедшем времени.

В 2012 году я пришел в знаменитый клуб «Динамо». Осуществилась мечта простого парня из Запорожья.

В 2013 году дебютировал за бело-синих. Началась моя динамовская история.

В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто притча.

В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью.

Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли.

Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим.

За все годы в клубе я не счел нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я вправе быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье. И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни любящей команде.

Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. Но спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие! Вы в сердце навсегда! Спасибо», — написал Сидорчук.

Напомним, что Сергей Сидорчук продолжит карьеру в бельгийском «Вестерло».

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Вестерло Украинская Премьер-лига чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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