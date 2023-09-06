Сидорчук трогательно попрощался с Динамо
Бывший капитан Динамо вспомнил время, проведенное в киевском клубе
Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук попрощался с клубом, в котором отыграл более десяти лет.
«Киев – это мы. Киев – это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о ней в прошедшем времени.
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В 2012 году я пришел в знаменитый клуб «Динамо». Осуществилась мечта простого парня из Запорожья.
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В 2013 году дебютировал за бело-синих. Началась моя динамовская история.
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В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто притча.
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В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью.
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Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли.
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Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим.
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За все годы в клубе я не счел нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я вправе быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье. И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни любящей команде.
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Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. Но спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие! Вы в сердце навсегда! Спасибо», — написал Сидорчук.
Напомним, что Сергей Сидорчук продолжит карьеру в бельгийском «Вестерло».
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