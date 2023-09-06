Спасибо за все, капитан! Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука

Ультрас «Динамо» Киев из группы WBC опубликовала заявление по поводу перехода Сергея Сидорчука в «Вестерло».

«Сергей Сидорчук покидает «Динамо».

Сергей дебютировал за нашу команду в 2013 году и в течение десятилетия проявлял себя как достойный игрок нашего клуба. В 2017 году он заслуженно получил капитанскую повязку и стал лидером своих одноклубников на футбольном поле.

Для фанатов Сергей является по-настоящему близким человеком, который всегда готов идти на диалог и помогать в трудные времена. В самое сложное время для нашей страны Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте и всему украинскому войску.

Спасибо за все, капитан! Желаем дальнейших успехов в карьере и всегда будем рады видеть в Киеве. До встречи», – сказано в заявлении.

Сидорчук провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины. В составе сборной Украины провел 54 матча и забил три гола.