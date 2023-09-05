Коко ГОФФ – о претензиях Остапенко к расписанию: «Я могу понять ее»

Шестая ракетка мира Коко Гофф прокомментировала претензии Алены Остапенко из Латвии (№21 WTA) к составителям расписания на US Open.

«Да, это, безусловно, актуальная проблема. Помню, в Монреале я должна была играть с Вондроушовой, и мы закончили около 11 вечера. На следующий день я играла в час или два. Я думаю, что день между играми немного помогает. Кроме того турниры Grand Slam –это тяжело. Ей пришлось играть второй вечерний матч... У меня вчера был парный матч, завтра будет парный матч, так что я понимаю, что такое играть каждый день. Честно говоря, вчера я была обеспокоена, когда узнала, что играю первым запуском. Я, конечно, могу понять ее», – сказала американка.

В следующем раунде американка сыграет против Сораны Кырсти (№30 WTA) или Каролины Муховой (№10 WTA).