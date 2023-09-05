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US Open
05 сентября 2023, 23:49 | Обновлено 05 сентября 2023, 23:50
344
0

Коко ГОФФ – о претензиях Остапенко к расписанию: «Я могу понять ее»

Американская теннисистка уже привыкла играть каждый день

05 сентября 2023, 23:49 | Обновлено 05 сентября 2023, 23:50
344
0
Коко ГОФФ – о претензиях Остапенко к расписанию: «Я могу понять ее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Шестая ракетка мира Коко Гофф прокомментировала претензии Алены Остапенко из Латвии (№21 WTA) к составителям расписания на US Open.

«Да, это, безусловно, актуальная проблема. Помню, в Монреале я должна была играть с Вондроушовой, и мы закончили около 11 вечера. На следующий день я играла в час или два. Я думаю, что день между играми немного помогает. Кроме того турниры Grand Slam –это тяжело. Ей пришлось играть второй вечерний матч... У меня вчера был парный матч, завтра будет парный матч, так что я понимаю, что такое играть каждый день. Честно говоря, вчера я была обеспокоена, когда узнала, что играю первым запуском. Я, конечно, могу понять ее», – сказала американка.

В следующем раунде американка сыграет против Сораны Кырсти (№30 WTA) или Каролины Муховой (№10 WTA).

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Коко Гофф Алена Остапенко US Open 2023
Источник Twitter
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