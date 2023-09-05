Мирон МАРКЕВИЧ: «Карпаты должны развиваться комплексно»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал создание в клубе скаутского отдела:

«Клуб должен развиваться комплексно. Функционирование собственного селекционного отдела является важной составляющей качественной работы.

Мы заинтересованы в системном развитии клуба и стремимся работать на перспективу. Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники», – сказал Маркевич.

Скаутский отдел «Карпат» возглавил Анатолий Пташник, также в него вошел Михаил Кополовец.