Мирон МАРКЕВИЧ: «Карпаты должны развиваться комплексно»
Тренер «Карпат» – о создании скаутского отдела клуба
Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал создание в клубе скаутского отдела:
«Клуб должен развиваться комплексно. Функционирование собственного селекционного отдела является важной составляющей качественной работы.
Мы заинтересованы в системном развитии клуба и стремимся работать на перспективу. Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники», – сказал Маркевич.
Скаутский отдел «Карпат» возглавил Анатолий Пташник, также в него вошел Михаил Кополовец.
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