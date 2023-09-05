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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Карпаты должны развиваться комплексно»
Украина. Первая лига
05 сентября 2023, 22:57 |
479
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Карпаты должны развиваться комплексно»

Тренер «Карпат» – о создании скаутского отдела клуба

05 сентября 2023, 22:57 |
479
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Карпаты должны развиваться комплексно»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал создание в клубе скаутского отдела:

«Клуб должен развиваться комплексно. Функционирование собственного селекционного отдела является важной составляющей качественной работы.

Мы заинтересованы в системном развитии клуба и стремимся работать на перспективу. Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники», – сказал Маркевич.

Скаутский отдел «Карпат» возглавил Анатолий Пташник, также в него вошел Михаил Кополовец.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич Михаил Кополовец
Источник ФК Карпаты Львов
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