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Бельгия
05 сентября 2023, 22:04 | Обновлено 05 сентября 2023, 22:08
1942
0

ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель нашел новый клуб

Датчанин будет выступать за «Андерлехт»

05 сентября 2023, 22:04 | Обновлено 05 сентября 2023, 22:08
1942
0
ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель нашел новый клуб
ФК Андерлехт. Каспер Шмейхель

Бельгийский «Андерлехт» официально сообщил о подписании датского голкипера Каспера Шмейхеля. Контракт с вратарем рассчитан на один год с опцией продления еще на год.

36-летний датчанин перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с французской «Ниццей».

За «Ниццу» Каспер Шмейхель выступал с лета 2022 года. В прошлом сезоне 36-летний ветеран провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 голов и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Андерлехт Каспер Шмейхель свободный агент трансферы
Источник ФК Андерлехт
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