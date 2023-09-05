ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель нашел новый клуб

Бельгийский «Андерлехт» официально сообщил о подписании датского голкипера Каспера Шмейхеля. Контракт с вратарем рассчитан на один год с опцией продления еще на год.

36-летний датчанин перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с французской «Ниццей».

За «Ниццу» Каспер Шмейхель выступал с лета 2022 года. В прошлом сезоне 36-летний ветеран провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 голов и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.