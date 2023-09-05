ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель нашел новый клуб
Датчанин будет выступать за «Андерлехт»
Бельгийский «Андерлехт» официально сообщил о подписании датского голкипера Каспера Шмейхеля. Контракт с вратарем рассчитан на один год с опцией продления еще на год.
36-летний датчанин перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с французской «Ниццей».
За «Ниццу» Каспер Шмейхель выступал с лета 2022 года. В прошлом сезоне 36-летний ветеран провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 голов и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Football royalty. ♔ pic.twitter.com/8xKOTMtu1t— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 5, 2023
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