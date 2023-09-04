Бельгия04 сентября 2023, 12:26 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:59
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Шмейхель близок к подписанию контракта с Андерлехтом
Датский вратарь ранее расторг контракт с «Ниццей»
04 сентября 2023, 12:26 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:59
495
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Датский вратарь Каспер Шмейхель близок к подписанию контракта с бельгийским «Андерлехтом».
«Андерлехт» и 36-летний Шмейхель согласовали контракт до июня 2024 года. Ожидается, что он будет подписан в ближайшие 24 часа. Датчанин переходит в бельгийский клуб в статусе свободного агента после того, как расторг контракт с французской «Ниццей».
В нынешнем сезоне в составе «Ниццы» Каспер Шмейхель не играл, а за прошлый сезон сыграл 46 матчей, из которых 12 - без пропущенных мячей, и пропустил 46 голов.
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