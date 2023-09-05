Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг

Как стало известно Sport.ua, «Металлист 1925» 7 сентября начнет подготовку к календарному матчу УПЛ с «Зарей», который состоится 15 сентября.

По информации нашего источника, слобожанцы собирались заполнить паузу в чемпионате контрольным поединком с «Александрией», но затем в эти планы пришлось вносить коррективы, и он не состоится.

Тренерский штаб «Металлиста 1925» надеется, что полузащитник команды Бека Вачиберадзе, который из-за повреждения пропустил поединок 6-го тура со львовским «Рухом», уже сможет заниматься в общей группе.

Ранее «Металлист 1925» нашел нового инвестора.