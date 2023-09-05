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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 20:58 |
439
0

Вернидуб еще надеется усилить Кривбасс свободными агентами

Селекционная работа в криворожскому клубе продолжается

05 сентября 2023, 20:58 |
439
0
Вернидуб еще надеется усилить Кривбасс свободными агентами
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» возобновят тренировки 7 сентября, а 10 сентября проведут спарринг с «ЛНЗ».

Главный тренер криворожан Юрий Вернидуб в эксклюзивном комментарии Sport.ua уточнил, что после подписания последних летних новичков - ганцев Ядома Конаду и Принса Квабена Аду, селекционная работа продолжается. Только теперь в поле зрения клубных скаутов будут свободные агенты. Не исключено, что кто-то из них сумеет произвести впечатление на тренерский штаб «Кривбасса».

Что же касается лазарета команды, то уже длительное время восстанавливаются после травм Дмитрий Семенов и Даниэль Соса.

Ранее нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:0).

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб инсайд Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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