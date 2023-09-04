Олег КОЖУШКО: «Могли забивать даже больше»
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом»
Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:0).
– Олежка, подведи итог пожалуйста игру.
– Очень хорошая игра со стороны «Кривбасса» сегодня получилась. Хорошо, что пошли на двухнедельную паузу в чемпионате победной ноты. Продемонстрировали свой футбол и заслуженно победили. То, что мы наигрывали в течение недели, все вышло. Поэтому таков результат, и мы могли забивать даже больше.
– «Кривбасс» сыграл в почти идеальный футбол?
– Примерно то, к чему мы двигаемся и стремимся. Неплохо сыграли. Но точно еще можем прибавлять и играть лучше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Кристиан Португес
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина