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  4. Олег КОЖУШКО: «Могли забивать даже больше»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 14:08 |
116
0

Олег КОЖУШКО: «Могли забивать даже больше»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом»

04 сентября 2023, 14:08 |
116
0
Олег КОЖУШКО: «Могли забивать даже больше»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:0).

– Олежка, подведи итог пожалуйста игру.

– Очень хорошая игра со стороны «Кривбасса» сегодня получилась. Хорошо, что пошли на двухнедельную паузу в чемпионате победной ноты. Продемонстрировали свой футбол и заслуженно победили. То, что мы наигрывали в течение недели, все вышло. Поэтому таков результат, и мы могли забивать даже больше.

– «Кривбасс» сыграл в почти идеальный футбол?

– Примерно то, к чему мы двигаемся и стремимся. Неплохо сыграли. Но точно еще можем прибавлять и играть лучше.

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Олег Кожушко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Украинская Премьер-лига Колос - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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