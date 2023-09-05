Ван де Бек не вошел в заявку Манчестер Юнайтед на Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» подал заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2023/2024. В нее вошли все подписания клуба в последний день трансферного окна (Алтай Байындыр, Джонни Эванс, Серхио Регилон и Софьян Амрабат), травмированные Люк Шоу и Тайрел Маласия, однако в заявке не оказалось нидерландского полузащитника Донни Ван де Бека.

Летом «Красные дьяволы» активно пытались от него избавиться, но желающих подписать Ван де Бека не нашли.

На групповом этапе команда Эрика тен Хага сыграет с «Баварией», «Галатасараем» и «Копенгагеном».

Заявка «Манчестер Юнайтед»:

Вратари: Алтай Байындыр, Андре Онана, Том Хитон.

Защитники: Диого Далот, Виктор Линделоф, Тайрел Маласия, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака.

Полузащитники: Софьян Амрабат, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Мейсон Маунт.

Нападающие: Энтони, Джейдон Санчо, Факундо Пельистри, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Расмус Хойлунд.