Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Тейлором Фритцом из США (№9 WTA).

Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 20:40 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли семь раз, выигрывал только сербский теннисист.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP) или Бена Шелтона (№47 ATP).

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