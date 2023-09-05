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US Open
05 сентября 2023, 20:32 |
1138
0

Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open

05 сентября 2023, 20:32 |
1138
0
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

5 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Тейлором Фритцом из США (№9 WTA).

Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 20:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли семь раз, выигрывал только сербский теннисист.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP) или Бена Шелтона (№47 ATP).

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Источник Sport.ua
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