Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open
5 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Тейлором Фритцом из США (№9 WTA).
Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 20:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли семь раз, выигрывал только сербский теннисист.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP) или Бена Шелтона (№47 ATP).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины не успел восстановиться от травмы
Стали известны четвертьфиналисты американского мэйджора