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US Open
05 сентября 2023, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2023, 20:22
956
6

Алена Остапенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open

05 сентября 2023, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2023, 20:22
956
6
Алена Остапенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

5 сентября шестая ракетка мира Коко Гофф в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Аленой Остапенко из Латвии (№21 WTA).

Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Сораны Кырсти (№30 WTA) или Каролины Муховой (№10 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Павло Бубенко
Як з такою нікудишньою грою Остапенко дабралася до чвертьфіналу - невідомо!
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+1
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Игорь Городищев
Ох... Альона.. . І треба було Ігу вибивати, щоб сьогодні так грати ... (
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0
sirjoga
Марта, вперед!)
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0
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