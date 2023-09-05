Алена Остапенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open
5 сентября шестая ракетка мира Коко Гофф в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Аленой Остапенко из Латвии (№21 WTA).
Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Сораны Кырсти (№30 WTA) или Каролины Муховой (№10 WTA).
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