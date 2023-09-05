Сергей СИДОРЧУК: «Бельгия – возможность получить новый опыт и развитие»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, что решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате и принял приглашение бельгийского «Вестерло», с которым подписал трехлетний контракт.

«Да, я действительно принял предложение от клуба из европейского чемпионата – чемпионату Бельгии. Для меня это возможность получить новый опыт и развитие спортивной карьеры. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что «Динамо» для меня – это огромный этап жизни. Это годы тяжелого труда, успехов и поражений, но всегда с полной отдачей ради результата команды и прежде всего наших болельщиков».

«В ДНК нашего клуба только победы, так что любая неудача воспринимается очень болезненно. Фанаты «Динамо» просто не умеют быть безразличными. Но даже в очень тяжелое время они поддерживают команду и желают нам успехов. Это огромная ценность нашего клуба».

«Я хочу поблагодарить за поддержку всех фанатов, Игоря Михайловича и Григория Михайловича Суркиса, всех работников «Динамо», тренеров и моих партнеров по команде», – сказал Сидорчук.