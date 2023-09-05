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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Бельгия – возможность получить новый опыт и развитие»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 18:48 |
1081
5

Сергей СИДОРЧУК: «Бельгия – возможность получить новый опыт и развитие»

Хавбек оценил свой переход в чемпионат Бельгии

05 сентября 2023, 18:48 |
1081
5
Сергей СИДОРЧУК: «Бельгия – возможность получить новый опыт и развитие»
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, что решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате и принял приглашение бельгийского «Вестерло», с которым подписал трехлетний контракт.

«Да, я действительно принял предложение от клуба из европейского чемпионата – чемпионату Бельгии. Для меня это возможность получить новый опыт и развитие спортивной карьеры. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что «Динамо» для меня – это огромный этап жизни. Это годы тяжелого труда, успехов и поражений, но всегда с полной отдачей ради результата команды и прежде всего наших болельщиков».

«В ДНК нашего клуба только победы, так что любая неудача воспринимается очень болезненно. Фанаты «Динамо» просто не умеют быть безразличными. Но даже в очень тяжелое время они поддерживают команду и желают нам успехов. Это огромная ценность нашего клуба».

«Я хочу поблагодарить за поддержку всех фанатов, Игоря Михайловича и Григория Михайловича Суркиса, всех работников «Динамо», тренеров и моих партнеров по команде», – сказал Сидорчук.

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ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Динамо Киев Сергей Сидорчук Вестерло
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Gargantua
Гармаш прилетел в Хорватию для подписания контракта.
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Gargantua
сегодня отличный день!
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+1
sheva
Не ну я не проти щоб грав Бражко, але переходити в Вестерло, який в буків головний претендент на пониження?! Якийсь маразм, є якісь середняки Бельгії, або Турція, хоча б Легія, ПАОК, Салернітана, Малага з Сегунди, або Чемпіоншип. Не вже нікому не потрібен гравець Збірної? Це ж 100% не про заробляння бабла, сумніваюсь що там він получить більше, це він говорить про якийсь новий розвиток кар'єри. Який розвиток? У них база гірша чим у половини команд УПЛ.
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