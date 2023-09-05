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  4. Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 17:45 |
1517
1

Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»

Президент «Динамо» Киев прокомментировал трансфер Сергея Сидорчука

05 сентября 2023, 17:45 |
1517
1
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
УПЛ. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансфер капитана клуба Сергея Сидорчука:

«Динамо» не заработает на этом трансфере большие деньги. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном. Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе.

А мы вырастили ему смену – есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны».

Несколько минут назад «Динамо» официально подтвердило, что Сергей Сидорчук стал игроком «Вестерло».

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Игорь Суркис Сергей Сидорчук Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке Вестерло
Источник ТаТоТаке
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FunnyCat_____
когда защитника купишь, благодетель ты наш?
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