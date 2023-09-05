Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансфер капитана клуба Сергея Сидорчука:

«Динамо» не заработает на этом трансфере большие деньги. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном. Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе.

А мы вырастили ему смену – есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны».