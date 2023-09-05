ВИДЕО. Огненный 5-часовой 5-сетовик. Как Зверев обыграл Синнера на USO

Матч между немецким теннисистом Александром Зверевым и итальянцем Янником Синнером стал одним из самых ярких в 1/8 финала американского мэйджора US Open в мужском одиночном разряде.

Зверев дважды выходил вперед, выиграв первый и третий сеты, однако Синнер отыгрывался. В пятом сете немецкий теннисист повел со счетом 3:0, сделав брейк во втором гейме, и этого ему хватило для того, чтобы довести матч до победы - 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.

Напомним, что на US Open определились все участники четвертьфинала. Александр Зверев сыграет против первого номера посева, испанца Карлоса Алькараса.

Хайлайты матча: