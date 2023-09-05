Алькарас, Джокович, Шелтон и еще пять игроков вышли в четвертьфинал US Open
Стали известны четверьфиналисты американского мэйджора
На американском турнире Большого Шлема US Open определились все четвертьфиналисты в мужском одиночном разряде.
По итогам матче 1/8 финала турнир покинули последние двое теннисистов, которые начинали участие в нем с квалификации, а также двое сеяных игроков.
Первый сеяный Карлос Алькарас в трех сетах обыграл несеяного итальянца Маттео Арнальди, а второй номер посева Новак Джокович также в трех сетах одержал победу над хорватским теннисистом Борной Гойо, который начал выступления на US Open с квалификации.
Американец Бен Шелтон — единственный несеяный участник четвертьфинала. В 1/8 финала он в пяти сетах обыграл другого теннисиста из США, 14-го номера посева Томми Пола.
US Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Маттео Арнальди – 6:3, 6:3, 6:4
Александр Зверев [12] – Янник Синнер [6] – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3
Даниил Медведев [3] – Алекс де Минаур [13] – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2
Андрей Рублев [8] – Джек Дрейпер – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [10] – Ринки Хидзиката [WC] – 6:4, 6:1, 6:4
Бен Шелтон – Томми Пол [14] – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4
Тейлор Фритц [9] – Доминик Штрикер [Q] – 7:6, 6:4, 6:4
Новак Джокович [2] – Борна Гойо [Q] – 6:2, 7:5, 6:4
US Open. Четвертьфинал
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [12]
Даниил Медведев [3] – Андрей Рублев [8]
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [10] – Бен Шелтон
Тейлор Фритц [9] – Новак Джокович [2]
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