Футбольные инсайдеры отправили Сидорчука в три разных бельгийских клуба

Футбольные инсайдеры Украины отправили Сергея Сидорчука в 3 разных бельгийских клуба.

ТаТоТаке сообщает, что капитан «Динамо» Киев станет игроком «Вестерло», где играет россиянин Роман Нойштедтер. Клуб сейчас идет на 15-ом месте в чемпионате.

В то же время Игорь Бурбас сообщает, что новым клубом Сергея станет «Левен», который, как и «Вестерло», выступает в высшей лиге бельгийского футбола.

С ними не согласен журналист Петр Слонка. Он заявляет, что Сергей Сидорчук станет игроком «Беерсхота» из второго бельгийского дивизиона.

Несколькими часами ранее сайт Dynamomania сообщил, что капитан «Динамо» покинет команду.

32-летний Сидорчук присоединился к киевской команде в январе 2013 года. С этого времени он отыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист. Также вместе с «Динамо» он выиграл 12 трофеев, учитывая 3 чемпионства Украины.