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Бельгия
05 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:16
2237
5

Футбольные инсайдеры отправили Сидорчука в три разных бельгийских клуба

Разные инсайдеры сватают Сергея в «Вестерло», «Левен» и «Беерсхот»

05 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:16
2237
5
Футбольные инсайдеры отправили Сидорчука в три разных бельгийских клуба
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Футбольные инсайдеры Украины отправили Сергея Сидорчука в 3 разных бельгийских клуба.

ТаТоТаке сообщает, что капитан «Динамо» Киев станет игроком «Вестерло», где играет россиянин Роман Нойштедтер. Клуб сейчас идет на 15-ом месте в чемпионате.

В то же время Игорь Бурбас сообщает, что новым клубом Сергея станет «Левен», который, как и «Вестерло», выступает в высшей лиге бельгийского футбола.

С ними не согласен журналист Петр Слонка. Он заявляет, что Сергей Сидорчук станет игроком «Беерсхота» из второго бельгийского дивизиона.

Несколькими часами ранее сайт Dynamomania сообщил, что капитан «Динамо» покинет команду.

32-летний Сидорчук присоединился к киевской команде в январе 2013 года. С этого времени он отыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист. Также вместе с «Динамо» он выиграл 12 трофеев, учитывая 3 чемпионства Украины.

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Сергей Сидорчук Вестерло Ауд-Хеверле Левен Беерсхот трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бельгии по футболу ТаТоТаке Игорь Бурбас Петр Слонка Динамо Киев
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Gorlitsa
Сьогодні свято буде, якщо це правда , це нещастя давно треба було кудись відправити. Ну іще половину мажорів в наколках...
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+1
kadaad
Да в любой, лишь бы ушел!
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+1
Перець
Я вже пів рокупишу коли прощальний матч Сидорчука 
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+1
Микола Захарченко
Щось схоже на фейк , дивлячись з того, як Луческу цінує Сидора , який би ще допоміг Динамо виграти чемп .
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-3
coba777
Є 100% інсайд - Шахтар)))
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-3
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