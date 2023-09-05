Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо

Сегодня киевское «Динамо» объявит о продаже своего капитана Сергея Сидорчука, сообщает издание Dynamomania.

Речь идет о полноценном трансфере. Источник отмечает, что Сергей перейдет в европейскую команду. Но это точно не будет клуб топ-5 лиг, ведь трансферное окно в этих чемпионатах уже закрыто.

Как сообщает FootballHub, Сидорчук перейдет в чемпионат Бельгии, где трансферное окно закрывается сегодня, 5 сентября.

32-летний Сидорчук присоединился к киевской команде в январе 2013 года. С этого времени он отыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист. Также вместе с «Динамо» он выиграл 12 трофеев, учитывая 3 чемпионства Украины.