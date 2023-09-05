Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Капитан киевлян перейдет в европейский клуб
Сегодня киевское «Динамо» объявит о продаже своего капитана Сергея Сидорчука, сообщает издание Dynamomania.
Речь идет о полноценном трансфере. Источник отмечает, что Сергей перейдет в европейскую команду. Но это точно не будет клуб топ-5 лиг, ведь трансферное окно в этих чемпионатах уже закрыто.
Как сообщает FootballHub, Сидорчук перейдет в чемпионат Бельгии, где трансферное окно закрывается сегодня, 5 сентября.
32-летний Сидорчук присоединился к киевской команде в январе 2013 года. С этого времени он отыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист. Также вместе с «Динамо» он выиграл 12 трофеев, учитывая 3 чемпионства Украины.
Сьогодні буде оголошено про перехід Сидорчука до європейського клубуhttps://t.co/CPjp7HjZwa pic.twitter.com/0hYPnJurjD— Dynamomania.com (@dynamomania_com) September 5, 2023
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