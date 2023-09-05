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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 15:17 | Обновлено 05 сентября 2023, 15:49
10938
28

Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо

Капитан киевлян перейдет в европейский клуб

05 сентября 2023, 15:17 | Обновлено 05 сентября 2023, 15:49
10938
28
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Сегодня киевское «Динамо» объявит о продаже своего капитана Сергея Сидорчука, сообщает издание Dynamomania.

Речь идет о полноценном трансфере. Источник отмечает, что Сергей перейдет в европейскую команду. Но это точно не будет клуб топ-5 лиг, ведь трансферное окно в этих чемпионатах уже закрыто.

Как сообщает FootballHub, Сидорчук перейдет в чемпионат Бельгии, где трансферное окно закрывается сегодня, 5 сентября.

32-летний Сидорчук присоединился к киевской команде в январе 2013 года. С этого времени он отыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист. Также вместе с «Динамо» он выиграл 12 трофеев, учитывая 3 чемпионства Украины.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Динамомания
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Комментарии 28
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Fitness.sports
Если правда то для Бражко путь очистен.
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+13
Умник
Отличная замена растет. Наконец то обновляется клуб.
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
Руслан Полищук
Хороша новина!
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+9
VBOLYUVALNIK
Цікаво куди, думаю Турція або Греція
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+6
Gargantua
не поверю пока не подтвердят
но надежда есть!
Ответить
+6
Octopus
Все накинулись на Сидорчука, будто это он сам себя ставит на игру. Зачем тогда в клубе тренер?
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+4
DK1961
Если это правда, то я не верю обрушившемуся на меня счастью - Бражко дорога очищена!
Еще бы полкоманды куда-нибудь отправили за бугор - и им счастье, и мне...
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+3
olex.mykhailov
Дякую та удачі🙏😇😉
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+2
Igrok4
Бельгія?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Яценко
Я думаю, що Генк. Тут багато складових від Серебреннікова і цієї команди. У Динамо є Бражко і Рамадані. Безумовно Бражко повинен грати в старті, а Рамадані отримувати свої хвилини. Сидор же заслужив пограти в Європі.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
VBOLYUVALNIK
Повідомляється що Сидорчук на майже 100% перейде до клубу з Бельгії
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+1
Умник
Щипаю себя сейчас на работе вроде не сплю.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Вестерло
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0
Микола Захарченко
Подивимось , що з цього вийде . Бражко повинен прогресувати .
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0
John Week
Якась параолімпійська ліга? Чи щось типу чемпіонату Мальти? 
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-2
edick
Наконец то этот циркуль неуклюжий уходит из команды
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-2
DidOk
Виганяють ?
Ответить
-2
Alex86 1
красавичик, наш дуб-береза, а говорите дк не отпускает)
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-4
vitaha33
В Динамо походу великий розпродаж... А чи не з цим пов'язана "травма" Шапаренка? Можливо Суркіс вирішив розпродати всі активи Динамо, які ще залишились? Євроосінь мимо каси, ЛЧ вже не світить, будуть награвати молодняк, який гратиме за тарілку борща і невизов в армію..?
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-4
Лютый Кандибобер
наконец-то эта телега куда-то свалит? не верю
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-5
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