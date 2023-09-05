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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Сказать, что Кучер не тренер – это как-то неправильно»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 16:18 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:53
713
4

Алексей ГУЦУЛЯК: «Сказать, что Кучер не тренер – это как-то неправильно»

Полузащитник «Днепра-1» – о критике в адрес Евгения Красникова и Александра Кучера

05 сентября 2023, 16:18 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:53
713
4
Алексей ГУЦУЛЯК: «Сказать, что Кучер не тренер – это как-то неправильно»
ФК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк поделился мыслями о критике со стороны Юрия Березы в адрес Евгения Красникова и Александра Кучера

– Согласны ли вы со словами Юрия Березы о Евгении Красникове и Александре Кучере?

– Все проделали хорошую работу и сказать, что она была плохая или Кучер не тренер – это как-то неправильно.

– Как вам работалось со спортивным директором Красниковым и главным тренером Кучером?

– Команда была полностью удовлетворена. В прошлом сезоне проделали вместе большую работу. Второе место – это отличный результат, если считать бюджеты «Днепра-1», «Шахтера» и «Динамо». Я думаю, мы со своим бюджетом выжали максимум. Еще могли стать чемпионами Украины.

– Видели ли вы хотя бы раз Березу в клубе?

– Когда главным тренером Игор Йовичевич, то видели Березу. Когда уже переехали в Ужгород, мы не встречались, он только звонил руководителям.

– Есть ли долги клуба перед вами?

– Да, долги есть. В настоящее время должны за три месяца.

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Днепр-1 Алексей Гуцуляк Юрий Береза Евгений Красников Александр Кучер Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Комментарии 4
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Xvalenok03
Что-то неладно у минус первых. Игроки наезжают на березу. 
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+1
turist86
3 місяці без зарплати - от звідки всі проблеми
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0
Octopus
Поняли, что с посадкой ИВК дело труба и полилось отовсюду..
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0
Дані Рохас
Бом бом, чёто посыпались Днепр01, а всего-то надо было на пару недель выйти раньше из отпуска и тренироваться под квалификации дабы пройти в еврокубковую осень. И не было бы этих разборок.
П.С.: и какой критин снимает тренера во время квалификации??? Это ж вообще мега-супер-тупо
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-1
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