Алексей ГУЦУЛЯК: «Сказать, что Кучер не тренер – это как-то неправильно»
Полузащитник «Днепра-1» – о критике в адрес Евгения Красникова и Александра Кучера
Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк поделился мыслями о критике со стороны Юрия Березы в адрес Евгения Красникова и Александра Кучера
– Согласны ли вы со словами Юрия Березы о Евгении Красникове и Александре Кучере?
– Все проделали хорошую работу и сказать, что она была плохая или Кучер не тренер – это как-то неправильно.
– Как вам работалось со спортивным директором Красниковым и главным тренером Кучером?
– Команда была полностью удовлетворена. В прошлом сезоне проделали вместе большую работу. Второе место – это отличный результат, если считать бюджеты «Днепра-1», «Шахтера» и «Динамо». Я думаю, мы со своим бюджетом выжали максимум. Еще могли стать чемпионами Украины.
– Видели ли вы хотя бы раз Березу в клубе?
– Когда главным тренером Игор Йовичевич, то видели Березу. Когда уже переехали в Ужгород, мы не встречались, он только звонил руководителям.
– Есть ли долги клуба перед вами?
– Да, долги есть. В настоящее время должны за три месяца.
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