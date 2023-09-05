Алексей ГУЦУЛЯК: «Сказать, что Кучер не тренер – это как-то неправильно»

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк поделился мыслями о критике со стороны Юрия Березы в адрес Евгения Красникова и Александра Кучера

– Согласны ли вы со словами Юрия Березы о Евгении Красникове и Александре Кучере?

– Все проделали хорошую работу и сказать, что она была плохая или Кучер не тренер – это как-то неправильно.

– Как вам работалось со спортивным директором Красниковым и главным тренером Кучером?

– Команда была полностью удовлетворена. В прошлом сезоне проделали вместе большую работу. Второе место – это отличный результат, если считать бюджеты «Днепра-1», «Шахтера» и «Динамо». Я думаю, мы со своим бюджетом выжали максимум. Еще могли стать чемпионами Украины.

– Видели ли вы хотя бы раз Березу в клубе?

– Когда главным тренером Игор Йовичевич, то видели Березу. Когда уже переехали в Ужгород, мы не встречались, он только звонил руководителям.

– Есть ли долги клуба перед вами?

– Да, долги есть. В настоящее время должны за три месяца.