Эдуард САРАПИЙ: «Кучер и Красников – профессионалы, знающие свое дело»

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий поделился мнениями по поводу критики со стороны Юрия Березы в адрес Евгения Красникова и Александра Кучера.

– Согласны ли Вы со словами Юрия Березы о Евгении Красникове и Александре Кучере?

– Я, конечно, читал интервью Березы. Я совсем не согласен со словами президента «Днепра-1» в сторону Кучера и Красникова. «Днепр-1» до последнего боролся за чемпионство, впервые завоевал серебряные медали, получил возможность побороться за Лигу чемпионов, вышел из группы Лиги конференций. Это самый успешный сезон клуба.

– Как Вам работалось со спортивным директором Красниковым и главным тренером Кучером?

– И в «Металлисте», и в «Днепре-1» мне с ними работалось прекрасно. Это профессионалы, знающие свое дело. «Днепр-1» достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым, поэтому считаю, что это были некорректные высказывания в их адрес.

– Видели ли Вы хотя бы раз Березу в клубе?

– Я лично не видел. Он звонил нам в Словакии накануне матча против «Спартака», сказал напутственные слова, пожелал удачи.

– Есть ли долги клуба перед Вами?

– Это будет некорректно с моей стороны. Но скажу так, что хотелось бы, чтобы было лучше, чем сейчас.