6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1

Вопрос наставника для «Днепра-1» остается актуальным. После отставки Александра Кучера команда находится без тренера. Исполняющим обязанности наставника команды стал Валерий Городов. «Спортклубовцы» провалили старт сезона. Не смогли выйти ни в один из еврокубков и в 5 матчах УПЛ набрали только 4 очка.

Были разговоры о молодом испанском тренере, но они остались только разговорами. Сейчас ехать в Украину желающих много не сыщешь. Тем более, если речь не о тыловом Ужгороде, а о близком к войне Днепре. Поэтому очевидно, что наставника нужно искать в Украине. Сейчас и.о. главного тренера Валерий Городов, но он, по нашей информации, точно не останется у руля днепрян.

Предлагаем 6 вариантов на должность главного тренера в «Днепре-1».



Александр Рябоконь. Александр Дмитриевич провел фантастическую работу с «Десной». Команда имела не только результат, но и игру. После начала войны дела у клуба из Чернигова пошли не лучшим образом. Город очень серьезно пострадал от россиян. Футбольная инфраструктура клуба почти уничтожена. С тех пор Рябоконь сидит без работы.

ФК Десна. Александр Рябоконь

В Чернигове Александр Дмитриевич показал, что он умеет работать с уже сформировавшимися футболистами. Поклонник атакующего футбола, умеет создать хорошую атмосферу внутри команды. Сейчас где-то все близко к нынешнему «Днепру-1». В команде подобран очень хороший состав. Однако организация игры желает быть лучшей.

Еще одним значимым плюсом приглашения Рябоконя является то, что некоторых игроков он отлично знает по совместной работе. Александр Филиппов и Алексей Гуцуляк были ведущими игроками его «Десны».

Тренер полностью адаптирован к жизни в Украине. Прекрасно знает лигу, игроков. Показал себя отлично. Я думаю, что в финансовых вопросах не будет проблем. Единственный минус – имел небольшую паузу в работе.



Дмитрий Михайленко. В свое время на Дмитрия Станиславовича возлагали большие надежды. Именно Михайленко должен стать движущей силой становления «Днепра-1». Но пока качество игроков было выше, чем у соперников, то у днепрян был результат. Только команда вышла в УПЛ, как все посыпалось. Создалось такое впечатление, что Михайленко – немного переоцененный тренер.

В свое время у него получилось работать с молодыми игроками. Но нюанс в том. что он их хорошо знал по работе с дублем. Когда появились легионеры, взрослые игроки, когда нужно было играть против качественных соперников, «Днепр-1» начал катиться вниз.

В последнее время Дмитрий Станиславович работал на Кипре. Возглавлял «Пафос» и затем юношескую команду этого клуба. Не великий секрет, что клуб принадлежит россиянину Сергею Ломакину. Не знаю, не станет ли это препятствием для владельца «Днепра-1» и болельщиков?

Сейчас возглавляет во втором по силе дивизионе Кипра клуб «Акритос Хлоратос». Трудно что-то здесь говорить, так как это не очень высокий уровень. Однозначно можно сказать, что дела после «Днепра-1» у Михайленко в гору не пошли. Это все больше похоже на сбитого лётчика.



Сергей Нагорняк. Было очень много разговоров, что «Днепр-1» может возглавить молодой тренер. А почему это должен быть иностранец? В Украине тоже есть свои наставники, достаточно успешно работающие и имеющие потенциал.

Сергей Николаевич – не чужой для города Днепра человек. В качестве и игрока, и тренера работал в этом городе (был в штабе Маркевича, когда команда дошла до финала ЛЕ).

На уровне тренера юношеских сборных ничего не добился. 2004 год - не самое талантливое поколение игроков. Перспективы добраться до национальной команды фактически только у Егора Ярмолюка. Возможно, Богдана Слюбика, Ивана Варфоломеева и Антона Царенко. Плюс, коронавирус внес свои поправки. Команда собралась только перед стартом отбора на Евро U-19. Квалификации к Евро U -17 не было. Ни о какой сыгранности речь не шла.

На клубном уровне Сергей Николаевич работает с «Эпицентром». Несмотря на громкое название, состав команды очень посредственен. Ноунеймы, молодые игроки. В прошлом сезоне команда из Хмельницкой области успешно выступала в Первой лиге. Даже могла замахнуться на УПЛ. Думаю, что в этом сезоне тоже будет бороться за повышение в классе.

Нагорняк умеет хорошо работать с молодыми игроками. На фоне того, что в Днепр из Ужгорода рискуют не приехать иностранцы, это может стать важным фактором для выбора нового тренера. Очень интересно будет посмотреть на Сергея Николаевича, когда у него есть качество игроков. Только здесь должно быть желание тренера рисковать. Выбирать спокойную жизнь и работу со скромным «Эпицентром» (где есть перспектива работать долго) или непростое место в «Днепре-1»?



Юрий Максимов. Очень неожиданной была новость, что «Ворскла» не продлила контракт с Максимовым. Тренер не только вывел клуб из Полтавы из кризиса, но и помог подняться. «Ворскла» начала строить новый проект с новым тренером, а Максимов остался без работы. Спортивный директор «Полесья» – не совсем та должность, которая устраивала бы амбиции Юрия Вильевича. Очень скоро он возглавил близкий к «Полесью» клуб «Звягель» из одноименного города Житомирской области. Это только Вторая лига.

Сейчас «Звягель» не замечает соперников, но Вторая лига – вряд ли тот турнир, который отвечает амбициям тренера. Перспективы играть в УПЛ нет. Если позовут в хороший проект на уровне УПЛ, то почему бы и нет?

Максимов может дать «Днепру-1» эмоции, встряхнуть команду. Возможно, игра Юрия Вильевича не слишком сложна и эстетична, но разве его предшественники Александр Кучер или Игор Йовичевич играли во что-то особенное? Умение открывать молодежь может быть очень актуально в свете возвращения команды в Днепр. Сам город хорошо знаком Максимову, потому что он здесь играл.



Руслан Костышин. Если с другими вариантами будет плохо, то можно вспомнить о Руслане Владимировиче, который после командировки в Казахстан находится без работы.

Не так давно Костышин вывел «Колос» в еврокубки и построил очень хорошую команду в Ковалевке, которая никому ничего просто так не отдавала. В это непростое время он может добавить эмоции игрокам «Днепра-1», поправить дисциплину. Выходит такой себе запасной вариант не за большие деньги.

ФК Колос. Руслан Костышин

Для города Днепр Костышин – не чужой человек. Провел здесь свои лучшие годы в качестве игрока. Прекрасно знает нынешнего генерального директора клуба Андрея Русола. Поэтому в случае чего договориться будет достаточно просто.

У Костышина был конфликт с Евгением Селезневым во время совместной работы в «Колосе». Сейчас Селезнев работает в «Днепре-1». Но вряд ли его влияние настолько велико, что может не позволить назначение тренера.



Младен Бартулович. На первый взгляд – фантастический вариант, но если удариться в детали, то все выглядит реальным.

Младен – еще молодой тренер, фактически в одиночку еще не работавший, но он точно показал перспективу своей работы. В прошлом сезоне подобрал кризисный «Ингулец» и с ходу набрал 6 очков в двух матчах. Что позволило покинуть зону вылета. Жаль, что ему дальше не доверили команду. Создал почти нечто нереальное с «Зарей» в матче со «Славией». После отставки Ненада Лалатовича добавил команде дисциплины, эмоций и веры в себя. Реально может в непростое для команды время наладить дела.

Сейчас, если назначат Валерия Кривенцова тренером «Зари», Бартулович снова станет вторым. Если будет предложение работать самостоятельно, то почему бы им не воспользоваться?

Бартулович женат на украинке. Семья живет в Днепре. В качестве футболиста хорват играл за одноименный клуб. Работать в прифронтовом городе для Младена не будет проблемой. Скорее, напротив. Отсутствие опыта? А сколько матчей предыдущий наставник «Днепра-1» Кучер провел в УПЛ до назначения? Было бы только доверие.