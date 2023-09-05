С назначением Кривенцова в Зарю – задержка

Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов.

Как стало известно Sport.ua, поскольку официальное прекращение деловых отношений «Зари» с сербским специалистом Ненадом Лалатовичем в стадии оформления, то его преемник – Валерий Кривенцов - еще не может быть представлен в роли главного тренера луганчан.

По информации нашего источника, в «Заре» прилагают усилия, чтобы уже на этой неделе были выполнены все необходимые формальности и тогда у Кривенцова будут все основания стать у руля луганчан.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Зари» Максим Хлань подписал контракт с польской «Лехией».