С назначением Кривенцова в Зарю – задержка
Луганский клуб пока не может объявить о назначении нового тренера
Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов.
Как стало известно Sport.ua, поскольку официальное прекращение деловых отношений «Зари» с сербским специалистом Ненадом Лалатовичем в стадии оформления, то его преемник – Валерий Кривенцов - еще не может быть представлен в роли главного тренера луганчан.
По информации нашего источника, в «Заре» прилагают усилия, чтобы уже на этой неделе были выполнены все необходимые формальности и тогда у Кривенцова будут все основания стать у руля луганчан.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Зари» Максим Хлань подписал контракт с польской «Лехией».
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