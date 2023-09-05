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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 10:57 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:07
728
0

С назначением Кривенцова в Зарю – задержка

Луганский клуб пока не может объявить о назначении нового тренера

05 сентября 2023, 10:57 | Обновлено 05 сентября 2023, 12:07
728
0
С назначением Кривенцова в Зарю – задержка
ФК Шахтер. Валерий Кривенцов

Луганскую «Зарю» в ближайшее время возглавит украинский специалист Валерий Кривенцов.

Как стало известно Sport.ua, поскольку официальное прекращение деловых отношений «Зари» с сербским специалистом Ненадом Лалатовичем в стадии оформления, то его преемник – Валерий Кривенцов - еще не может быть представлен в роли главного тренера луганчан.

По информации нашего источника, в «Заре» прилагают усилия, чтобы уже на этой неделе были выполнены все необходимые формальности и тогда у Кривенцова будут все основания стать у руля луганчан.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Зари» Максим Хлань подписал контракт с польской «Лехией».

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ОФИЦИАЛЬНО: Максим Хлань – игрок Лехии
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Источник Sport.ua
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