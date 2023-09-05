Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Я не знаю, кто такой Береза»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 10:44 | Обновлено 05 сентября 2023, 10:58
1754
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Я не знаю, кто такой Береза»

Экс-спортивный директор «Днепра-1» – о заявлении почетного президента клуба

05 сентября 2023, 10:44 | Обновлено 05 сентября 2023, 10:58
1754
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Я не знаю, кто такой Береза»
ФК Динамо Киев. Евгений Красников

Бывший спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников прокомментировал обвинения в своей адрес и в адрес экс-наставника команды Александра Кучера, прозвучавшие из уст почетного президента клуба Юрия Березы.

– Вы знаете, после нашего ухода из «Днепра-1» о нас много разговоров в прессе, интернете и где угодно: и хороших, и плохих. Вы не первый журналист, кто мне позвонил по этому вопросу.

– И все же, вам есть что ответить на тезисы, изложенные в интервью Юрия Березы?
– Интервью Березы я не читал. Я не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и ни разу с ним не общался.

– Как вы оцените вашу с Кучером работу в «Днепре-1»?
– Мерилом работы в футболе является результат. Нам удалось создать боеспособный коллектив. В прошлом сезоне «Днепр-1» до предпоследнего тура боролся за чемпионство в УПЛ, вышел из группы Лиги конференций, заработал деньги в еврокубках, и Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Как говорят в футболе: счет на табло.

По теме:
БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»
С назначением Кривенцова в Зарю – задержка
Юрий БЕРЕЗА: «Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу»
Евгений Красников Днепр-1 Юрий Береза Александр Кучер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
Бокс | 04 сентября 2023, 11:18 0
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»

Бывший чемпион мира вспомнил бой десятилетней давности

ОФИЦИАЛЬНО: Максим Хлань – игрок Лехии
Футбол | 04 сентября 2023, 23:47 0
ОФИЦИАЛЬНО: Максим Хлань – игрок Лехии
ОФИЦИАЛЬНО: Максим Хлань – игрок Лехии

Украинский полузащитник присоединился к польскому клубу

Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
Футбол | 04.09.2023, 14:49
Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол | 04.09.2023, 20:10
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вингер МЮ Антони исключен из состава сборной Бразилии
Футбол | 05.09.2023, 08:51
Вингер МЮ Антони исключен из состава сборной Бразилии
Вингер МЮ Антони исключен из состава сборной Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
04.09.2023, 15:22 16
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
03.09.2023, 16:18 3
Теннис
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
04.09.2023, 09:20 1
Теннис
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
04.09.2023, 10:43 17
Бокс
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
03.09.2023, 20:40 18
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
04.09.2023, 20:30
Волейбол
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
03.09.2023, 23:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем