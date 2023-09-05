Евгений КРАСНИКОВ: «Я не знаю, кто такой Береза»

Бывший спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников прокомментировал обвинения в своей адрес и в адрес экс-наставника команды Александра Кучера, прозвучавшие из уст почетного президента клуба Юрия Березы.

– Вы знаете, после нашего ухода из «Днепра-1» о нас много разговоров в прессе, интернете и где угодно: и хороших, и плохих. Вы не первый журналист, кто мне позвонил по этому вопросу.

– И все же, вам есть что ответить на тезисы, изложенные в интервью Юрия Березы?

– Интервью Березы я не читал. Я не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и ни разу с ним не общался.

– Как вы оцените вашу с Кучером работу в «Днепре-1»?

– Мерилом работы в футболе является результат. Нам удалось создать боеспособный коллектив. В прошлом сезоне «Днепр-1» до предпоследнего тура боролся за чемпионство в УПЛ, вышел из группы Лиги конференций, заработал деньги в еврокубках, и Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Как говорят в футболе: счет на табло.