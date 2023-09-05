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  4. БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 11:10 |
268
3

БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»

Украинский голкипер считает, что киевлянам всегда попадаются сильные команды

05 сентября 2023, 11:10 |
268
3
БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан подытожил вылет от «Бешикташа» (2:3, 0:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Результат противостояния с «Бешикташем» – это хороший опыт. Мы не имели права занимать 4-е место в чемпионате. С этого начнем. Жребий нам выдал сильную команду, с которой мы, к сожалению, не смогли справиться.

Нам каждый год что-нибудь такое выпадает. В том году тоже квалификацию играли – одна команда хорошая, вторая тоже. Смотришь другие команды – названия не знаешь, откуда это вообще. А против нас хорошая команда. Поэтому так получилось, – сказал Бущан.

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Георгий Бущан Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ВЗбирна
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Комментарии 3
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Xvalenok03
В чем именно и для кого?
И как собирается он этот опыт использовать в чукре?
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+1
Андрей Залищук
Бущан один з небагатьох із Динамо до кого нема претензій за гру
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0
alekos59
Засунь такий досвiд туди, де йому мiсце !!! Через 2 роки з-за вас ми без ЛЧ !!! Було ДК колись сильне, та не помiчало суперника. 
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0
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