БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан подытожил вылет от «Бешикташа» (2:3, 0:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Результат противостояния с «Бешикташем» – это хороший опыт. Мы не имели права занимать 4-е место в чемпионате. С этого начнем. Жребий нам выдал сильную команду, с которой мы, к сожалению, не смогли справиться.

Нам каждый год что-нибудь такое выпадает. В том году тоже квалификацию играли – одна команда хорошая, вторая тоже. Смотришь другие команды – названия не знаешь, откуда это вообще. А против нас хорошая команда. Поэтому так получилось, – сказал Бущан.